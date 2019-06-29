福建龍海市法院聘用兩台灣人任法官助理　陸委會調查或作出處罰

大陸近年加強對台工作，繼福建廈門設置台籍社區主任助理、平潭設台籍村委會執行主任、漳浦選聘台籍科技特派員後，漳州龍海市人民法院近日亦聘用兩名台灣人為法官助理。 台灣陸委會表示，將就此會同主管機關進行相關行政調查，如果涉及違反《兩岸條例》規定，將依規定裁處。

陸委會表示，將就兩名出任福建法官助理台灣人作調查，或會作出處罰。（資料圖片）

龍海市法院今年5月29日聘用兩名台籍法官助理，參與涉台案件審判工作，創下大陸法院先例。據介紹，相關舉措的目的是「積極探索兩岸融合發展新路，回應涉台案件當事人多元司法需求，增進台灣同胞對大陸的理解和認同」。而台籍法官助理還將在工作之餘展開涉台司法相關調查研究、法制宣傳等。

對此，陸委會表示，根據《兩岸人民關係條例》第33條第2項規定，台人不得擔任中國大陸黨政軍機關（構）的職務或為其成員。有關中國大陸人民法院招聘台灣人擔任法官助理，陸委會將會同主管機關進行相關行政調查，了解相關職務內涵，如涉及違反上述規定，政府將依規定裁處，並適時對外說明。

陸委會強調，大陸的制度與法規並非自由開放，台灣人赴陸求學就業生活，具有一定風險，應審慎評估，並應遵守台灣法律規定，避免擔任可能危害台灣安全或利益的職務。

此前，台灣內政部已認定台灣人擔任大陸社區主任助理屬違法，目前處罰33人；農委會也在13日發函台籍科技特派員，要求30天內到農委會說明或以書面陳述意見，若此職務被認定違法，也將處罰。