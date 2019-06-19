16名台人獲聘福建科技特派員　台農委會約談要求說明

據中央社報道，台灣農委會上周五（14日）向16名在福建任職「科技特派員」的台籍人士致信，要求30日內親赴農委會說明或提供書面意見。

涉事「台籍科技特派員」蔡志陽。（中新社）

事緣今年2月，位於福建漳浦的「台灣農民創業園」選聘首批16名台籍「科技特派員」，下駐大陸農村展開「農業幫扶」。消息經官方《新華社》、《中新社》等報道後，在台灣一度掀起輿論爭議。

3月17日，台灣陸委會表示，《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（《兩岸條例》）第33條第2項明定，台人不得擔任中國大陸黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體之職務或為其成員。有關民眾擔任陸方「台籍科技特派員」，將由主管機關（農委會）就職務性質及相關事證予加以審認，並要求當事人說明。

經陸媒報道引爭議

涉事「台籍科技特派員」之一的蔡志陽表示，他們於上周五收到台農委會來函要求說明。他表示，擔任科技特派員沒有薪金，屬於公益性質，沒有外洩農業技術，而且對他們的事業有幫助，自認問心無愧，（台灣）政府此舉根本是「大砲打小鳥」。他說，將與其他台籍科技特派員討論後，再決定如何因應。

《中央社》引述一名在2017年就被福建某市聘為「科技特派員」的台籍農業人士稱，這16人並非首批台籍「科技特派員」，因為蔡志陽被大陸媒體報道，才被（台灣）政府盯上。他本人則未收到農委會來函，也不清楚有多少台人被聘為「科技特派員」。

福建漳浦召開的「科技特派員」工作推動會。（資料圖片）

台媒引消息人士：一年能獲10至20萬元人民幣

福建省網站1月16日刊出的訊息指，當時漳浦縣選聘台籍科技特派員座談會已召開，針對當地台灣農民創業園提出台籍科技人才特派工作方案和政策，會上表示，台籍科技特派員將下駐各村展開「農業幫扶」。此外，在台商中選聘一批科技人員擔任科技特派員，可以發揮台商技術優勢，延伸到鄉鎮、行政村發揮作用，幫助農村、農民謀求發展。

「科技特派員」的制度在大陸實行已久，由各省市科技部門選聘專家學者赴基層從事農村振興工程。他們可以保留原職務與待遇，還會獲得創業與服務工作的補助金、工作經費、交通差旅費用、保險、培訓費用、專業實驗經費以及獎勵金等。《中央社》報道引述不具名的台籍「科技特派員」透露，他們一年約獲10至20萬元人民幣，但不是由主管的科技部門直接支薪，而是撥款到專案項目的公司，作為補助金、顧問費等發放。

（中央社）