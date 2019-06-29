【2020大選】國民黨第二場初選政見會　郭台銘攜布袋戲偶發言

國民黨總統初選第二場政見會今日（29日）在台中舉行。郭台銘、韓國瑜、朱立倫、周錫瑋及張亞中5位參選人，針對青年、社會、文化與教育4大議題再次交鋒。 鴻海集團前董事長郭台銘以多項道具輔助發言，甚至拿出布袋戲偶「素還真」（台灣電視布袋戲影集《霹靂布袋戲》的男主角），高呼「素還真來囉」，並以布袋戲表演腔喊出「台灣出頭天、相信郭台銘」。

郭台銘攜布袋戲偶「素還真」發言。（聯合新聞網）

郭台銘發言時表示，自己是「中華民國鐵粉」，要當「中華民國隊長」，又稱現在台灣面臨嚴重財政危機，可以說是債台高築，勞保庫存現金很快就會破產，但蔡英文不敢面對這個真相。

他批評民進黨執政，直言「菜（蔡）不會煮，換鍋（郭）來做」，來若當上總統會打造「國家級基金」，延攬專業團隊管理，把餅做大最大，解決勞保問題，「把餅做大是解決問題的關鍵，勞工、軍警消被蔡政府污辱，我有信心把餅做大，還給你們補償、公道。」

用表演腔喊道：「台灣出頭天、相信郭台銘」

郭台銘在發言期間準備不少道具輔助。當他提到自己以AI技術，協助保存「布袋戲」文化時，低頭到舞台下找了5秒，隨後左手拿出布袋戲偶「素還真」，右手打開手機播放「素還真」的開場詩，用布袋戲表演腔喊出「台灣出頭天、相信郭台銘」。

此外，他在發言期間又低頭在舞台下拿出印有清天白日旗的鴨咀帽，配上30年前他的舊照片，強調這款帽不是今天才開始戴的，早在30年前員工郊遊時，就已經戴著。