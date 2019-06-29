【2020大選】韓國瑜稱被抹黑　提醒對手「小心一夜生了一堆孩子」

國民黨總統初選第二場政見會今日（29日）在台中舉行。郭台銘、韓國瑜、朱立倫、周錫瑋及張亞中5位參選人，針對青年、社會、文化與教育4大議題再次交鋒。 高雄市長韓國瑜發言時，先談及自己被人抹黑搞婚外情，他又「提醒」其他對手，「小心一夜生了一堆孩子」。

美麗島電子報董事長吳子嘉（圖）早前爆料，稱高雄市長韓國瑜與「新莊王小姐」有婚外情。（聯合報）

韓國瑜在發言時表示，一到選舉就會被人抹黑，稱自己有三個孩子，卻因為抹黑，長女韓冰變成不是自己生的，外面還有一堆孩子。

韓國瑜又「提醒」其他對手要有心理準備，小心「一夜之間生了很多孩子」。他批評這種選舉做法是錯的，「無端抹黑沒意義」。

早前報道，美麗島電子報董事長吳子嘉爆料稱，韓國瑜與「新莊王小姐」有婚外情，兩人更有一個私生女。韓國瑜否認，並提告吳子嘉妨害名譽。台北地檢署傳召「新莊王小姐」作證時，她強調自己與韓國瑜只是「牌友」，並主動提供一份與前夫所生兒女的親子鑑定報告，證明女兒並非與韓國瑜所生。

韓國瑜稱被人抹黑，又「提醒」對手要有心理準備「一夜生了一堆孩子」。（聯合新聞網）

斥民進黨傷害民主 搞東廠、搞鬥爭打壓政敵

此外，韓國瑜又有發言中批評民進黨執政三年多以來不斷搞東廠、搞鬥爭、散播不實新聞、打壓政敵，甚至封鎖新聞，質疑道：「這還像是民主嗎？」

他續指，台灣不管在教育、文化以及最自豪的自由環境都首屈一指，擁有華人世界最棒的民主。但民主現正受到嚴重傷害，呼籲大家應該關心台灣的民主發展，一定要警告且制止民進黨繼續傷害台灣民主，「最好的機會就是2020年的1月11日，用選票讓不民主、反民主的民進黨下台。」