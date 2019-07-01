政論節目停播　黃智賢在兩岸開新節目　邱毅：會讓蔡英文寢食難安

由公開支持一國兩制、反對台獨的台灣傳媒人黃智賢主持的政論節目《夜問打權》上周五（6月28日）正式停播。 前國民黨立委邱毅周日（6月30日）在微博透露，黃智賢將在大陸開節目《黃智賢聊》，29日下午已錄製第一期，他作為特別來賓受訪，近期就會推出。 至於在台灣的新節目，邱毅表示將會由黃智賢、董智森和他組成「鐵三角」登場，以他們3人在台灣的粉絲和影響力，「篤定要讓蔡英文寢食難安」。

黃智賢日前宣稱，新節目將每周7日不間斷抨擊蔡英文。（網上圖片）

邱毅曾多次在微博發文支持兩岸和平統一，批評台獨。他表示，《黃智賢聊》一定比《夜問打權》更精彩，請大家期待，有新的消息他會通知大家。他說，作為第一期的嘉賓與黃智賢暢談，「聊中了我很多心裏事」，訪談過程中更難過得想哭，但「表面硬撐着雲淡風清，這大概算是『強顏歡笑』吧！」

邱毅在微博鼓勵黃智賢力抗蔡英文：「我能打敗陳水扁，黃智賢就一定能打敗蔡英文。」他回憶道，前總統陳水扁2005年曾揚言關掉他在TVBS的節目《2100全民開講》，當時TVBS高層力抗壓力。「陳水扁説要關我，而且説到做到，2006年1月動員100多個警察在錄影現場抓我銬我。我當時當眾發下豪語，『將來，誰關誰，等着瞧』。」

他續指，在2007年4月，「陳水扁先關了我7個月，折磨我不死，留我一口氣在」，他出獄後不到1年，就揭露陳水扁涉貪腐案，「結果換成陳水扁被關進去6年多」。

圖為邱毅。（資料圖片）

黃智賢今天（1日）則向內媒《觀察者網》證實《黃智賢聊》節目將上線的消息。

資料顯示，《夜問打權》是台灣中天電視製作的政論談話性節目，2016年7月14日於中天新聞台首播，2017年3月13日起改於中天娛樂台播出，並改由黃智賢單獨主持。節目以公開主張兩岸統一和反對台獨為核心，多次表示「台灣就是中國人，台灣就是中國的一部分」。

黃智賢在節目停播後接受內媒《澎湃新聞》訪問表示，其節目「讓民進黨很頭痛，只能停播。」又稱節目從開始首集開始面臨打壓，被迫3次更換頻道，被通過廣告商或行政手段施壓。

（綜合報道）