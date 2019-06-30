【2020台灣大選】韓國瑜新竹客家話拉票　郭台銘回出生地板橋掃街

國民黨舉辦第二場政見會之後，各參選人動作不斷，韓國瑜今天晚上在新竹舉辦造勢活動。而郭台銘就回到他出生地新北市板橋，掃街拜票，晚上還出席大型園遊會，替初選催人氣。

郭台銘今天下午參拜完慈惠宮，跟著遊行車隊前往板橋第二體育場，受邀出席永真教育基金會舉辦的「歡樂嘉年華」公益園遊會，郭台銘站上遊行車，一路向行人、汽機車上的人揮手。有支持者站在路邊，揮舞旗幟，高聲大喊「郭台銘凍蒜！」

郭台銘30日下午在新北市板橋區以車隊掃街造勢，向沿途民眾揮手致意。（中央社）

郭台銘晚間6點多抵達會場，他的母親、妻子也到場支持，雖然郭強調是來做公益，但現場仍充滿支持者。他致詞提到今晚的造勢活動是他第一場的感恩晚會，「因為我是新鮮人，我不會造勢，我只會做事」。

郭台銘在板橋出生長大，他大打親情牌，說人不能忘本，人要知足感恩，表示鴻海總部設立在新北市板橋就是因為熱愛這塊土地，他曾在美國住11年，「有多少機會只要填表就可以拿到美國護照，但我沒有填，我是道地的板橋孩子。」

郭台銘在台上承諾將盡力為選民打拚。他說要當一個做事的總統，強力打擊貪污，不管官位再大，絕對依法辦理。另外，郭台銘說他要做一個有效率的政府，要台灣像一家公司一樣，有效率的經營。

郭台銘還批評蔡英文政府不公不義，毫不留情地就砍軍警的退休金，「軍警的苦，我最了解。」郭台銘指出蔡英文的爸爸靠炒地皮來賺錢，蔡一上大學就跟爸爸說要開車，而他是騎機車上學，「所以誰是貴族、誰是庶民？」他說，今天出來參選，是為了中華民國而站出來，為了中華民國的效率、兩岸和平、經濟，「我不求名不求利 只求媽媽和板橋鄉親，能過快樂日子，這就是我出來的目的。」

「決戰2020-贏回台灣」韓國瑜造勢活動，最後一場在新竹舉行。（聯合新聞）

韓國瑜新竹造勢講客家話搶票

另一方面「決戰2020-贏回台灣」韓國瑜造勢活動，今天來到新竹縣，也是2020總統大選前，最後一場封關造勢活動。接近晚間7點多韓國瑜在眾人簇擁下進場，主辦單位宣布現場已經湧入30萬人，氣氛熱烈。

韓國瑜上台致詞，他多次強調自己是客家女婿，用客家話向鄉親問好，搶攻客家票。接著致詞讚許早年蔣經國等人有遠見興建竹科，帶動台灣發展繁榮，並力讚客家人勤儉、驍勇善戰，客家精神就是台灣精神。

韓國瑜批評民進黨執政很惡劣，行政院對高雄爆發登革熱漠不關心，他批評只要縣市不是民進黨執政，例如台中、高雄、新竹縣都不是民進黨執政，「要錢不想給錢，要人不想給人」，反觀民進黨執政，要錢給錢、要人給人，還動不動誇獎你，搞了半天，蔡英文在台灣一直在搞一國兩制，真的太可怕了。

韓國瑜還在講話中談及郭台銘日前說到，中華民國會是一個瀕臨破產或借債度日的公司，韓國瑜說，「我很少在外面評論他，但中華民國不會破產，台灣有強大的外匯存底，怎麼可能會破產」。

值得一提的是，韓國瑜新竹造勢場地主舞台旁的大樓，驚見郭台銘的廣告看板，讓韓粉很不開心。郭台銘被媒體訪問時解釋，是新竹朋友在一個月前訂的，自己事先完全不知情，媒體報導了他才曉得，且他的看板做在前，韓國瑜的造勢在後，「他要選擇我的場地，我有什麼辦法？」不過有眼尖的韓粉發現，白天一直看到的郭台銘看板，一到晚上就看不見了。