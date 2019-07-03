台兩岸條例修正三讀通過：退將赴陸終身管制　違者可剝奪月退俸

台灣立法院今天（3日）三讀通過兩岸條例部份條文修正，明定政務副首長或少將以上人員退休後，不可參與中國大陸相關政治活動，而有妨害國家尊嚴行為，違者最重可剝奪月退俸、領一次退休金者則最高可罰新台幣1000萬元。

立法院臨時會3日審理兩岸條例部份條文，朝野黨團在議場內高舉標語表達各自立場。（中央社）

據了解，此次推動修法起源自2016年11月，台灣陸軍退役中將吳斯懷等32名退將赴陸參加「紀念孫中山先生誕辰150周年」活動，在台下聆聽中共總書記、軍委主席習近平演說，並在播放大陸國歌時站立致敬。

三讀通過的條文明定，曾任國防、外交、大陸事務或國安相關機關的政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長，不得參與大陸黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體所舉辦的慶典或活動，而有妨害國家尊嚴行為，包括向象徵大陸政權的旗、徽、歌等行禮、唱頌或其他類似行為。

在原本初審通過的版本中，只規範政務副首長或中將以上人員。但在二讀表決前，民進黨立院黨團提出再修正動議，改為少將以上人員，且管制地區不侷限在大陸。

違者已支領月退俸恐遭追回

罰則部份，民進黨團原本提案視情節輕重剝奪其5年10%到100%退休俸、領一次退休金者處50萬元以上500萬元以下罰款。最後則是依民進黨團再修正動議通過，大幅提高罰款額，情節重大者可剝奪其月退休給與，已支領者亦應追回；領一次退休金者，原服務機關得處200萬元至1000萬元罰款，其領取的獎、勛章及執照、證書，應予追繳註銷。

此次修法源於吳斯懷（圈中）等32名退休將領參與大陸的政治性活動。（資料圖片）

至於公務員退離職後赴陸管制期間，原條文是以退離職後列管3年為原則，但規定原機關可「增減之」，三讀條文中將管制期間修正為最短3年，且只能增加、不得縮減。

另外，直轄市長、縣市長及政務人員進入大陸地區前，依現行法規定，須經內政部會同國安局、法務部、陸委會組成的審查會審查許可。三讀條文則增訂，返台後還應向「服務機關」通報，惟直轄市長要向行政院、縣市長要向內政部通報。

吳斯懷回應修例：民進黨不信任國軍

曾赴陸引起爭議的吳斯懷受訪表示，這次修法的動機有問題，顯示民進黨不信任國軍，是在羞辱退將及即將退役的將領，且違反民主國家不可針對特定族群立法限制言論、行動自由的立法概念，質問「讓現役國軍如何效忠國家？」

吳斯懷更稱，目前台獨在台灣是顯學，「難道支持統一就是犯罪？」對於修正後規範少將以上要受管制，他認為這顯然是不成熟、針對性的獨裁式修法。

（綜合報道）