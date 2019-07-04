【雙城論壇】再提「兩岸一家親」　柯文哲：有利兩岸關係都會盡做

台北市長柯文哲周四（4日）在上海出席雙城論壇，他與上海市長應勇在致辭中都不約而同地提到「兩岸一家親」。 柯文哲強調要「五個互相」（互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解），更稱只要是有利於增進雙方人民福祉，有利於推動兩岸關係和平發展，身為台北市長的他都會盡最大努力去做。

柯文哲及應勇都不約而同地提到「兩岸一家親」。（中新社）

據了解，今屆雙城論壇主題為「創新、合作、未來」，總計有4個分論壇，分別是「生物科技產業交流分論壇」、「醫學科技發展分論壇」、「文化分論壇」、及「青創與智慧城市分論壇」等，並首度跨出上海市，走訪長江三角洲的崑山和洋山港。

柯文哲在致辭時表示，雙城論壇已有10年歷史，至今已簽署33項合作備忘錄，當初舉辦的初衷就是希望透過兩市交流，讓雙邊人民有更多認識、交流機會，藉此增加善意，讓兩岸關係可以朝正面發展。柯文哲指，兩岸交流必須要有延續性及政策穩定性，尊重過去已簽訂的協議和互動的歷史，在既有的政治基礎上，繼續推動兩岸和平發展，共同追求兩岸人民更美好的未來。

柯文哲重申自己一向認為要促進交流，增加善意，秉持互信態度及「兩岸一家親」的理念，只要有利於增進雙方人民福祉，有利於推動兩岸關係和平發展都願意盡最大努力去做。推動兩岸交流的目的就是想讓大家可以和平相處，讓人民過好一點的生活，儘管彼此間有隔閡一時不易解決，但這些問題不應該影響兩岸的合作交流。

柯文哲在最後稱，回首雙城論壇十年有成，證明只要把人民福祉擺在第一位，任何的問題都可以共同來面對及解決，故希望雙城論壇這一行之有年的交流平台，能成為未來兩岸交流的典範模式，為兩岸關係的和平穩定營造契機、開啟新頁。

柯文哲到洋山深水港參觀。（中新社）

對於柯文哲再提「兩岸一家親」，陸委會在當天回應指兩岸政策是台灣中央政府職權，政府支持合於規範不設政治前提的兩岸交流，任何刻意在交流中設計的政治要求、「通關密語」都不應該成為交流的典範模式。副主委邱垂正又提醒，地方首長進行兩岸交流時，需要充分反映台灣民意與民主價值，以維護台灣整體利益。雙城論壇可以說是兩岸城市間的交流平台，但不是兩岸間唯一的正式溝通平台，政府並未授權地方政府進行任何溝通。

（綜合報道）