【雙城論壇】柯文哲見劉結一提「兩岸一家親」　兩岸要先增加互信

台北市長柯文哲周五（5日）下午在上海西郊賓館與國台辦主任劉結一會面，雙方在握手致意及公開致辭，隨即就進行閉門會議。柯文哲及劉結一公開致辭均未有提及「九二共識」。 另據國台辦發放的新聞稿，柯文哲在閉門會議上有提到「兩岸一家親」，指台灣與大陸「同文同種」，應加強交流合作，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸民眾。

台北市長柯文哲與國台辦主任劉結一會面。（聯合新聞網）

柯文哲在致辭時先是感謝上海台辦、上海市政府數日來的幫忙，亦感謝大陸方面給予台商的協助。柯文哲隨後就表態也許兩岸在政治上有隔閡，但「交流總是好的」，因為有交流就有善意，善意促進交流，主張「五個互相」。柯文哲又稱，兩岸關係要先增加彼此信任，解決很多問題，現階段從沒有爭議的部分做起。

至於劉結一則有提到「兩岸同是一家人」、「一家人要幫一家人」，亦有提到中國大陸國家主席席習近平早前的「告台灣同胞書」40周年紀念談話，認為其是為兩岸關係發展指明方向。

劉結一表示，今次雙城論壇取得新的務實成果，在智能城市、生物科技、青年創業上的交流合作上有新機遇。台北及上海的交流愈來愈密切，密切合作為大家帶來愈來愈多好處，是兩岸交流交往的一個重要成果。劉結一稱，會持續推進兩岸交流合作和融合發展，為兩岸同胞創造更多更好的機遇。

值得一提是，今次「柯劉會」發生一段小插曲，事緣台北市政府本計劃全程在Facebook上直播二人的閉門會議，並聲稱已獲得國台辦同意，未料台北市府幕僚以手機進行直播時，不斷遭到大陸人員阻止，畫面多次中斷，甚至角度如同偷拍。

有台媒事後引述消息指，台北市府是有獲得上海市台辦同意全程直播，幕僚求好心切就換了比較接近的角度，卻被國台辦人員發現，後者顯然並不知情，故要求停止直播。及後幕僚亦打算中止直播，避免節外生枝，但高層指示可以「低調開直播」，可惜還是被國台辦人員發現，直播最終仍是中止。

（綜合報道）