【雙城論壇】下午5時會見劉結一　柯文哲火速報備陸委會

周五（5日）是雙城論壇最後一天，據《中央社》報道，陸委會接到台北市政府通知，國台辦主任劉結一將於當日下午5時在上海西郊賓館會見台北市長柯文哲一行人。

柯文哲（左）5日上午赴江蘇崑山慧聚寺給媽祖上香，過程中受到台商簇擁與柯粉圍觀。（中央社）

台北市政府發言人劉奕霆表示，「本府辦理2019台北上海雙城論壇參訪行程，因下午1時30分接獲陸方通知增加新的行程，國台辦主任劉結一將於下午五時於西郊賓館與台北市長柯文哲一行人會面，因此本府將依規定向陸委會調整行程」。

陸委會5日上午接獲台北市政府通知，將送出行程變更申請，目前已經補件，並指劉結一將於下午5時在上海西郊賓館會見柯文哲。

據悉，上海西郊賓館是上海最大的五星級花園別墅式賓館，過去接待過英女王、日本天皇、德國首相科爾、美國總統布希、俄羅斯總統普京、美國總統奧巴馬等，另外包括毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤、溫家寶也在此下塌過。APEC高峰會、上海合作組織的成立和五周年慶典活動也在此舉辦。外界分析認為，劉結一選西郊賓館和柯文哲會面，足見陸方對柯的重視。

柯文哲在江蘇崑山慧聚寺出席活動。（聯合新聞網）

對於將與劉結一見面，柯文哲上午受訪時說，若有見面，大陸是「看甚麼人講甚麼話」，不會冒失地和他談統一議題。

此外，面對陸委會對他所謂雙城論壇是兩岸目前唯一正式溝通平台的質疑，柯文哲說，雙城論壇就是城市交流，沒有涉及簽約。

據悉，此次柯文哲與2017年時相同，也是在行程的最後才確定與時任國台辦主任的張志軍見面，如今2019同樣再於返台前夕與國台辦官員碰面。

（中央社、聯合新聞網）