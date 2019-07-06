【雙城論壇】直播與劉結一會晤遭陸方阻斷　柯文哲：誤解錄影原意

綜合台媒報道，雙城論壇期間，台北市長柯文哲與國台辦主任劉結一會面，台北市府原稱獲許可在Facebook直播二人會談，但約10分鐘便遭陸方打斷，十分尷尬。柯文哲當天晚間返台回應稱，陸方的原意是指可以錄影，是市府誤解成可以直播。 此外，柯文哲在「柯劉會」上將習近平稱為「習大大」也引起關注。柯文哲事後則表示，只是「叫習慣了」。

台北市長柯文哲（左）與國台辦主任劉結一（右）會面。 （台北市政府供圖）

此次雙城論壇除了論壇本身外，另一關注焦點就是「柯劉會」。台北市府一直到5日下午才通知，柯文哲將在下午5時與劉結一碰面，且地點由虹橋迎賓館改到上海西郊賓館。

有台媒分析稱，過往大陸官員與台灣政治人物見面都是採閉門拜會方式，但此次「柯劉會」台北市府宣稱將全程直播，等於變相的公開透明。惟在表定開放的10分鐘寒暄畫面結束後，柯文哲一方欲繼續直播時便被現場人員阻止。

台北市府幕僚用柯文哲FB帳號直播「柯劉會」，後被陸方打斷。（Facebook）

柯文哲：「直播」是一場誤會

從僅有的直播畫面可以看到，陸方走向錄影的台北市幕僚要求「你不要錄了好不好」，幕僚則向陸方表示，「沒有沒有，剛剛講好了」，陸方反問「跟誰講好的？」幕僚表示，「台辦主任」，陸方最後仍堅持強調「可以拍照，可以拍照，不要錄像」，影片隨即中斷。

隨後，台北市府幕僚欲再度重啟直播，不過，在第二次直播中，角度明顯比第一次直播低很多，且畫面僅對著兩支水，未明顯聚焦在柯劉二人。不久後直播便中斷。

對此，柯文哲受訪時表示，陸方的意思是「可以錄影」，但台北市府人員誤解成「可以直播」，才造成誤會，「這是我們這邊沒有做好」。

台北市政府發言人劉奕霆指出，原本在跟陸方溝通時，提到要在閉門會議時錄影，但市府誤解成可以直播，所以後來只開Facebook直播，即便後續被阻止後也沒有再錄影。但劉奕霆未說明與陸方溝通的窗口是否是國台辦人員。

而「獲國台辦同意」的說法，在直播遭中斷引來媒體質疑後，台北市政府方面曾改口說是「有和上海市台辦溝通，獲得同意，但國台辦不同意」。

柯文哲回應「直播風波」時稱是自己一方「沒有做好」才造成誤會。（中央社）

脫口而出「習大大」 柯文哲：講習慣了

除了直播爭議外，另外值得一提是，在與劉結一閉門會議時，柯文哲以「習大大」來稱呼習近平。當時柯文哲提起城市交流心得，說道：「浦東新區那個城市智慧管理，因為聽說去年『習大大』也有來看過。總書記會來看，一定是做很好才會來看。」

柯文哲事後則解釋稱，「講習慣啦，像我們常常叫小英、小英（註：台灣總統蔡英文），總不能在那邊煞有介事講甚麼習總書記。在台北講習慣了，脫口而出。」

但有媒體問柯文哲，他後來好像還是有提到「總書記」，還提了兩次。柯文哲回答說，「第一次是講習大大，但還好啦，這沒有甚麼。」

（中央社、ETtoday新聞雲、聯合新聞網）