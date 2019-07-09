蔡英文簽文件自稱台灣總統　藍營批企圖以「台灣國」取代中華民國

宜蘭市將與美國洛克維爾市（Rockville）簽約締結姐妹城市，蔡英文親自在祝賀文件上簽名，但落款上印著「台灣總統President of Taiwan（R.O.C.）」，而不是「中華民國總統」，引發外界質疑蔡英文政府意圖逐步消滅「中華民國」的正式名稱。 國民黨立法院黨團周二（9日）譴責蔡英文心中只有「台灣國」，根本就沒有「中華民國」，呼籲蔡英文退出明年「中華民國總統」的連任選舉。

賀件落款上印著「台灣總統President of Taiwan（R.O.C.）」，而不是「中華民國」，引發外界質疑蔡英文意圖逐步消滅「中華民國」的正式名稱。（宜蘭市公所）

台灣總統府周一（8日）回應稱，涉事賀文是由宜蘭市公所準備，並請蔡英文簽署。文件上所載雖有中華民國的英文縮寫「R.O.C.」，但仍非屬中央或總統府的文件。總統府在正式文書中均使用「President, Republic of China（Taiwan）」，沒有例外。

總統府又指，相關稱呼模式，在2016年蔡英文訪問巴拿馬的時候就有被討論過。當時蔡英文就說，兩千三百萬人選出來的總統，以台灣的總統稱呼並不為過，這也是國際上很多人、很多媒體對台灣元首的稱呼，不需要做政治的解讀，衍生不必要的困擾。

國民黨：蔡準備下架中華民國

國民黨團總召曾銘宗周二（9日）指，蔡英文主政這3年多來，在公開場合中每當需要提到「中華民國」時，都用「這個國家」來稱呼。她對外簽署文件時竟用「台灣總統」稱呼自己，而不是用「中華民國總統」，國民黨團強烈質疑蔡英文逐步著手實行以「台灣國」取代「中華民國」，準備下架中華民國。

曾銘宗表示，蔡英文既然不承認自己是中華民國總統，根本就沒有資格再參選明年的總統選舉，呼籲蔡英文道歉，同時退出總統選舉，而總統府、外交部也應該說清楚。國民黨立委賴士葆指，國民黨團考慮將在下個會期，提案要求蔡英文到立法院報告，說明自己到底是「中華民國」總統，還是「台灣國」總統。

（綜合報道）