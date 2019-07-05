蔡英文：幾次過境美國均感受到美方誠意相待

台灣蔡英文蔡英文4日表示，這幾年過境美國都可以感受到美國誠意相待的用心；外傳這次蔡英文出訪將過境紐約，被問到對紐約的印象，蔡英文說，她在康乃爾念書，對紐約並不陌生。

4日晚，蔡英文參加「范琪斐ㄉ寰宇漫遊」 節目。（網絡圖片）

台灣談話節目「范琪斐ㄉ寰宇漫遊」4日晚間播出蔡英文訪問內容。節目主持人要求以給星等方式評論台美關係可以給幾顆星，蔡英文表示，倒不如說是一個誠意相待的心，這幾年過境美國都可以感受到美方的誠意，包括能夠溝通或見面的對象，確實也反映出台美關係在改善與加溫當中。

蔡英文表示，在中國大陸壓力底下台灣仍然守得住民主自由，就表示這個區域的其他民主國家或比較小的國家也會守得住，台灣愈來愈像一個標竿，因此美國也十分關注台灣。

主持人問，台灣是否是美中之間的棋子？蔡英文說，「我們不僅是海峽兩岸的一方，更是一個區域和平穩定的貢獻者」，不要太小看自己台灣是一個自由成熟的經濟體，對很多國家而言是很好典範，為什麼要擔心自己變成棋子。

至於如何處理與中國大陸的關係，蔡英文表示，一方面我們不挑釁，不要讓大陸有誤判，也要對國際社會講清楚，台灣堅定守護民主自由與主權，大陸的文攻武嚇不會改變台灣人的意志。

2020年蔡英文大選拚經濟成為話題，主持人問蔡英文，民主與荷包是否只能擇一，蔡英文反問「如果沒有民主自由，荷包守得住嗎？」任何經濟體發展到一個程度，一定會面臨公平正義、環境保護、利益分配等問題，需要有民主機制解決社會所產生的衝突，如果沒有民主自由，社會衝突無法解決，經濟發展一定會被拖住。

蔡蔡英文11日到22日將展開「自由民主永續」之旅，出訪加勒比海四個友邦海地、聖文森、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯，往返行程將過境美國4晚。

（聯合新聞網）