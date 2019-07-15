【2020台灣大選】國民黨初選結果出爐　韓國瑜壓倒性勝郭台銘

國民黨黨內總統初選民調結果出爐，高雄市長韓國瑜勝出，將代表國民黨參選2020年台灣總統選舉。

此次國民黨總統初選共有5人角逐，最終由韓國瑜（右）勝出。（資料圖片）

民調結果提前流出

綜合台媒《聯合報》、《自由時報》等報道，國民黨今天上午11時召開記者會，公佈初選民調結果，但民調結果在之前已經流出。

民調結果顯示，在總支持度上，韓國瑜44.805％，郭台銘27.730％，朱立倫17.900％，周錫瑋6.020％，張亞中3.544％。韓國瑜在初選中勝出，按計劃將於17日中常會完成提名核備作業，並於28日全代會上正式提名，後代表國民黨參選2020年台灣總統選舉。

國民黨今天上午召開記者會，國民黨中央邀請5位參選人出席，盼展現大團結氣勢，但僅有韓國瑜、周錫瑋、張亞中確定出席，朱立倫自行召開記者會，郭台銘不召開記者會但會發聲明。

鴻海前董事長郭台銘在國民黨初選中屈居第二，早前有傳他若黨內初選失利，後續可能脱黨參選。台北市長柯文哲仍未表態，他會否參加大選亦備受關注。而在目前，民進黨已經初選確認由現任總統蔡英文代表出選。

據知，國民黨8日至14日執行總統初選民調，此次共有5人角逐，包括鴻海前董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中，為國民黨史上最大規模的初選民調。