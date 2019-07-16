【2020台灣大選】瓊瑤得悉韓國瑜勝出後狂喜：心想事成熱血澎湃

昨天（15日），國民黨黨內總統初選民調結果出爐，韓國瑜壓倒性勝出，將代表國民黨參加2020總統大選。 獲韓國瑜邀請擔任高雄市「愛情產業鏈」總顧問、台灣知名言情小説作家瓊瑤得知韓國瑜勝出後狂喜，在Facebook直指自己「熱血澎湃」，守了一星期的電話終於心想事成。

瓊瑤（左二）得知韓國瑜勝出後狂喜。（資料圖片）

國民黨初選民調結果出爐後，瓊瑤在Facebook發帖，直指自己「熱血澎湃」。她寫道：「故天將降大任於是人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，曾益其所不能。」又稱：「和我一樣熱血澎湃的朋友們，且讓我們一起來翩然起舞吧！」

她之後又發評論補充道，自己「守了一星期的電話」（以免錯失民調來電），而且「像瘋子一樣，吃晚飯都要抱著電話吃」，終於心想事成，「大家跟我一起狂歡吧......和我一起翩然起舞吧！」

此外，高雄市觀光局長潘恆旭也在帖文底下留言，用4顆愛心圖案表示支持；又説 「阿姨才是功勞苦勞高，萬千粉絲守著電視贏向未來。」

瓊瑤獲韓國瑜邀請擔任高雄市「愛情產業鏈」總顧問。今年4月，她拜訪高雄，並寫下「致高雄的情書」一文。（Facebook）

曾與韓國瑜「從愛情共識談到九二共識」

據知，韓國瑜上任高雄市長後不久，即前往台北拜訪瓊瑤，邀請對方擔任高雄市「愛情產業鏈」的總顧問。瓊瑤當時説，她和韓國瑜從愛河情人橋，談到愛情主題公園，從「在水一方」談到「天作之河」，從夢想談到落實，從愛情共識，談到九二共識，自言沒想到自己和韓國瑜有這麼多的「共識」。