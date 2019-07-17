【2020台灣大選】初選失利郭台銘赴美　幕僚：脱黨參選尚不是選項

國民黨總統初選底定，高雄市長韓國瑜勝出，初選落敗的鴻海前董事長郭台銘是否脱黨參選，成為焦點。據瞭解，郭台銘已經在昨天（16日）搭機前往美國。 郭台銘核心幕僚劉宥彤表示，脱黨參選一直都是「假議題」，現在不是列入考慮的「選項」。

鴻海前董事長郭台銘。（中央社）

劉宥彤表示，郭台銘會出國思考沉澱一下，等回來之後應會有新的想法，至於郭台銘的安排是什麼，目前也不清楚。但她認為，郭台銘未來會繼續扮演「中華民國最強外掛」，畢竟這都是為中華民國的奉獻和付出，相信郭台銘會持續做下去。

對初選後，郭台銘動向不明，國民黨主席吳敦義表示，會主動聯繫與郭見面，盼郭以國家為念，全黨團結輔選韓國瑜。吳強調，「國民黨一定要團結，分裂就不容易光復政權」。

劉宥彤指出，有關郭台銘脱黨參選的議題，一直以來都是假議題，郭懂經濟，但郭不懂政治，在初選階段對於這樣的傳言，郭台銘當時沒有考慮到對初選的殺傷力，「現在不是列入考慮的選項」。媒體追問，郭台銘是否仍認為自己是國民黨一分子，劉宥彤説：「當然。」

外傳郭台銘兒子郭守正與台北市長柯文哲陣營接觸，劉宥彤嚴正否認，她説，郭守正的確認識北市府團隊，但是沒有為了選舉的事情接洽。

（聯合新聞網）