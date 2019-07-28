【2020大選】韓國瑜獲正式提名　台媒：要當選需先克服3大挑戰

國民黨今日（28日）上午舉行全代會，正式提名高雄市長韓國瑜為2020總統參選人。 台灣《聯合報》刊文分析指，韓國瑜未來將面臨市政、擴大認同範圍、黨內團結3大挑戰，他必須跟時間賽跑，克服上述挑戰，才能取得致勝的契機。

韓國瑜獲國民黨正式提名參選。（聯合報）

文章指出，韓國瑜面臨的第一個挑戰是市政，身為高雄市長，他要在有限的時間內兑現對市民的承諾，解決高雄市的困境，拿出亮眼的成績單，這個主業若做不好，會被執政黨當作攻擊目標，拖垮總統選情。

文章續指，第二個挑戰在於大選過程中，如何在既有的支持基礎上擴大其他族羣的認同，包括年輕選民、經濟選民、知識分子。韓想要更進一步爭取年輕選票，就必須與年輕世代透過對談，創造更多共同的價值，並化解年輕族羣過去對他的「不解及誤解」，才能深得年輕人的心。

第三個挑戰則是黨內團結，韓國瑜接連拜訪連戰、馬英九，並多次試圖聯絡郭台銘，這些人都是過去被視為權貴的精英領導人。韓如今似已開始避談他早前5點聲明中的「權貴説」，更顯示黨內團結是他要修補的當務之急，過去的紛擾就讓它過去。

須有能力的競選團隊支撐

文章認為，或許韓國瑜不用急於擺脱「草包」形象，就像韓所説，他非天縱英明的領導人，但必須有一個有能力的競選團隊來支撐他，就像美國隊長在短時間內注入血清後成為英雄為國效力，韓國瑜只要有足夠的實力，他的支持基礎就不會是大問題，反而能推動黨內團結。

但文章亦提醒，這3個挑戰會讓韓國瑜這一條總統路走得比別人辛苦，他能否在這次大選再度突破重圍，帶領國民黨重返執政，都是對韓國瑜能力的嚴峻考驗。

（聯合報）