【2020大選】張善政將任韓國瑜國政團總召　稱不適合再講九二共識

台灣前行政院長張善政今天（30日）表示，將出任國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團總召；他將建議，國民黨一貫兩岸立場「九二共識」4字應告一段落，改用中性的「憲法一中台灣優先」。

前行政院長張善政將出任韓國瑜國政顧問總召。（資料圖片）

高雄市議員陳美雅近日點名張善政是韓國瑜最佳副手人選，引發熱議。張善政今天受訪時表示，那是她的個人意見，聽聽就好，到此為止。

不過張善政提到，韓國瑜前幾天對外説找他擔任國政顧問團總召，他已經答應此邀請，但這跟未來要當什麼位置脱鈎，韓國瑜可以找任何適合的人擔任副手。至於未來將優先提供韓國瑜的政策建議，張善政説，一是兩岸政策，二是要提出讓年輕人有感的政策。

韓國瑜獲國民黨正式提名參選。（聯合報）

籲藍營放棄「九二共識」

他指出，國民黨的兩岸立場是「九二共識一中各表」，但大家都知道大陸已經不接受一中各表，國民黨還要把九二共識和一中各表綁在一起是綁不住的，且九二共識「已被污名化，幾乎等同一國兩制」，他承認九二共識過去的貢獻，但現在不適合再往下講。

張善政建議，應改為「憲法一中台灣優先」，既然大陸要的是一中，不要各表，憲法也是一中，就用憲法一中，而在兩岸交流下的原則是台灣優先，「這8個字比較中立」，如果韓國瑜希望讓人覺得是不一樣的國民黨人，九二共識這4個字一定要告一段落。

蔡英文多次針對香港反修訂逃犯條例事件表態。（中央社）

批蔡英文「口惠而實不至」

在照顧年輕人方面，張善政表示，應優先照顧就業和生活面向，年輕人最關注的還是工作、待遇和生活環境，很多年輕人覺得總統蔡英文不錯，「因為嗆對岸嗆的很用力」，但這只是「口惠而實不至」，韓國瑜要做到的就是口惠實至。

（中央社）