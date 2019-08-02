【台灣民眾黨】組黨「撞名」惹抗議　柯文哲追隨的「蔣渭水」是誰

日前有消息指，台北市長柯文哲將追隨台灣民主運動先驅蔣渭水，籌組「台灣民眾黨」，但蔣渭水文化基金會發出聲明認為，黨名易造成混淆，盼柯文哲斟酌，以示對歷史與蔣渭水的尊重。 台灣內政部次長陳宗彥今天（2日）表示，近日收到蔣渭水基金會等團體的抗議，由於台灣民眾黨在歷史上有一定的地位和意義，內政部對此案一定會審慎認定。

台北市長柯文哲將於8月6日籌組台灣民眾黨，1日上午 在台北市政大樓召開記者會說明創黨理念。（中央社）

據聯合新聞報道，蔣渭水文化基金會1日聲明指出，柯文哲要籌組的台灣民眾黨，名稱與1927年台灣歷史上第一個政黨專有名詞相同，易造成混淆。陳宗彥對此表示，政黨法規定，新成立的政黨不得與已設立的政黨名稱相同或類似，近日內政部已經收到蔣渭水基金會等團體的反對和質疑，內政部對此案認定會審慎處理。

不過，陳宗彥指出，由於柯文哲尚未正式送件，是否真的使用台灣民眾黨這個名稱尚未確定，內政部將待正式送件後，依據政黨法進行審議，若內政部對政黨名稱判斷困難時，則會進一步交給政黨審議委員會審議。

台灣政黨法第8條明定，政黨名稱或簡稱不得有4種情況：不得與已設立之政黨名稱或簡稱相同或類似；不得於已設立的政黨名稱或簡稱附加文字；不得足以使人誤認為政府機關或營利事業機構；不得有歧視性或仇恨性。

蔣渭水在1927年成立台灣歷史上第一個政黨「台灣民眾黨」。（網上圖片）

誰是蔣渭水？

2014年，柯文哲首次參選台北市長，他競選期間主打「繼承蔣渭水精神」，這次組黨，也復刻蔣渭水當時創黨之名「台灣民眾黨」；

蔣渭水近期也成為台灣熱門話題，據台媒介紹，蔣渭水在台灣日治時期被稱為「台灣人之救主」、台灣民主運動先驅，他生前滿懷醫人醫國理念，以非武裝革命「倡民權、爭平等」，人稱「台灣孫中山」；雖他只得年41歲，卻已成為台灣最具影響力的民族運動者。

1891年，蔣渭水出生在清朝統治下的宜蘭，受父親平時為人算命影響，他還曾當過乩童。蔣渭水在5歲時，甲午戰敗，台灣割讓給日本，但他的父親一度拒絕子女接受日本教育，直到蔣渭水16歲時才有機會進入公學校；雖入學已晚，但聰明的他只花2年就完成小學學業。

學生時期的蔣渭水。（網上圖片）

公學校畢業後，蔣渭水進入當時的宜蘭醫院當僱員，在那樣環境下，促使他走上學醫之路。20歲時，蔣渭水考進總督府醫校，也就是後來的台大醫學院。

1911年，孫中山創建中華民國，當時還在念醫的蔣渭水深受感動，之後也促使蔣渭水等人計劃前往大陸毒殺袁世凱，不過行動未有付諸。蔣渭水畢業後，在台北開設大安醫院，業務蒸蒸日上，之後在附近開設「春風得意樓」當起酒樓老闆，接觸到文人雅士。

診斷台灣問題在智識營養不足

1921年，蔣渭水結識推動台灣議會設置請願活動的林獻堂後，讓他更覺得醫生不只要醫病，也應對國家社會有所貢獻。同年，他創立「台灣文化協會」，四處演講，啟發民智，只為爭取人民權益；當時，有不少台籍知識分子認同加入。 為將協會理念更貼近庶民，蔣渭水還以醫學專長、淺顯術語，發表「臨床講義」，指出「患者」就是台灣島，因「智識營養不良」，被診斷為「世界文化的低能兒」，處方為「在教育各方面採最大量」；若迅速服用，可在20年內根治。

1921年集結社會菁英的「台灣文化協會」誕生。（網上圖片）

影響台灣醫界參與社會運動

1923年，日本皇太子裕仁訪台時，蔣渭水還曾趁機在街頭抗爭，但也帶來牢獄之災，後遭日本總督府判刑入獄，被關140多天。

蔣渭水出獄後，還曾面對「台灣文化協會」分為左右兩派，因此還喊出「同胞須團結、團結真有力」。 提倡民權的聲音在台灣四處鼓吹宣傳後，日本總督府之後允許台灣民眾結社，於是由蔣渭水創立的「台灣民眾黨」也在1927年成立運作，但在1931年時就遭強制解散。 面對一手辛苦創立的「台灣民眾黨」被解散，蔣渭水心力交瘁，傷寒病魔也開始上身，1931年8月5日他不幸病逝，只有41歲。

蔣渭水驟逝後，支持者在台北大稻埕為他舉行「大眾葬」，沿途追悼民眾不計其數。懷抱「上醫醫國」使命的蔣渭水，一生推動政治、 文化與社會運動，在台灣近代史上，扮演起關鍵角色，甚至影響到未來台灣醫界對於投入社會運動的參與度。台北市長柯文哲也深受影響。

蔣渭水紀念公園的蔣渭水銅像。（網上圖片）

陸學者：蔣渭水是藍綠最大公約數

此次柯文哲致敬蔣渭水籌組「台灣民眾黨」， 北京聯合大學台研院教授朱鬆嶺受訪指出，蔣渭水在台灣歷史上，創造了多個「第一」，如創建第一個合法政黨「台灣民眾黨」，成立第一個文化組織「台灣文化協會」，創辦第一份報紙《台灣民報》等，台灣東北部的北宜高速公路還以他命名，都足見他在台灣的歷史地位。

朱鬆嶺表示，蔣渭水也是台灣藍綠政黨都可以接受的政治人物，可說是藍綠的「最大公約數」，這樣的定位，也符合柯文哲想要跳脱藍綠的想法。