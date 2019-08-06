【台灣民眾黨】創黨大會今舉行　柯文哲：以台灣為名以民眾為本

台北市長柯文哲1日宣布籌組政黨「台灣民眾黨」，今日（6日）中午12時舉辦創黨成立大會，他在會上發表演講。

台灣民眾黨創黨成立大會今日舉行。柯文哲出任首屆黨主席。（柯文哲FACEBOOK）

台灣民眾黨創黨成立大會前先舉行會前會，黨員票選黨主席。柯文哲以63票，確定擔任台灣民眾黨首屆黨主席。在簡稱方面，獲正名為「民眾黨」，而非坊間流傳的「台民黨」。

此外，台北市文化基金會副執行長張益贍、前威寶電信總經理周鐘麒、南台灣觀光產業聯盟總召集人林富男、黃胤維任中央委員，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚、台北市府顧問蔡壁如的秘書蔡易倫、賴俊銘、賴正龍、楊行昌為中央評議委員。

柯文哲友人贈上「上醫醫國」捲軸。（柯文哲FACEBOOK）

「讓台灣人民在藍綠以外多一個選擇」

柯文哲發言時表示，成立「台灣民眾黨」，就是要以台灣為名、以民眾為本，「台灣就是我們、我們就是民眾。」

他指出，相信「眾人的智慧，超越個人的智慧」，所以要集合眾人的力量來改造台灣，「確保每個為我們在國會、在全台各地打拼的夥伴，都能實踐正直誠信，與改變政治文化的理想。」他又希望，新政黨的成立，可以在藍綠之外，讓台灣人民有另外一個選擇的機會。

台民黨黨綱、黨章內容亦同時出爐。綜合台媒報道，包括「台灣價值」，如民主自由、多元開放、法治人權、關懷弱勢與永續經營；二是「精神」，包括民意、專業與價值，照顧台灣整體最大利益和人民最大福祉等；三則是「兩岸」，寫下無涉及「一家親」、務實處理等內容。

（中央社／聯合新聞網）