【8.5罷工】一芳微博批罷工惹議　蔡英文：水果茶加政治味不太好

連鎖台式飲品一芳水果茶昨日（5日）在微博及微信聲明稱，響應罷市的門店已被解約關店，「強烈譴責並堅決反對暴力罷工」，絕不容忍任何意圖分裂國家的行徑，又指對近期示威活動嚴重影響香港門店營運深感痛心。

聲明發出後，部份港台網友揚言抵制，一芳香港總代理則澄清「微博的聲明、言論與香港總代理無關」，台灣亦有至少8間門店表示不認同上述聲明，這一局面被台灣網民戲稱為「一芳各表」「三芳鼎立」等。

台灣總統蔡英文今日（6日）也在Facebook發文評論事件，指水果茶「還是天然的最好」，甜度、冰塊都能自由選擇，但是「加了政治味就不太好」。