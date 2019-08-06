【8.5罷工】一芳微博批罷工惹議　蔡英文：水果茶加政治味不太好

撰文：姜庚宇
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連鎖台式飲品一芳水果茶昨日（5日）在微博及微信聲明稱，響應罷市的門店已被解約關店，「強烈譴責並堅決反對暴力罷工」，絕不容忍任何意圖分裂國家的行徑，又指對近期示威活動嚴重影響香港門店營運深感痛心。
聲明發出後，部份港台網友揚言抵制，一芳香港總代理則澄清「微博的聲明、言論與香港總代理無關」，台灣亦有至少8間門店表示不認同上述聲明，這一局面被台灣網民戲稱為「一芳各表」「三芳鼎立」等。
台灣總統蔡英文今日（6日）也在Facebook發文評論事件，指水果茶「還是天然的最好」，甜度、冰塊都能自由選擇，但是「加了政治味就不太好」。
蔡英文指水果茶「加了政治味就不太好」。（蔡英文Facebook）
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一芳水果茶在微博的聲明引發香港代理商、台灣加盟店反彈。蔡英文帖文提及，這段時間可以看到中國大陸的政治力量入侵到不同的非政治領域，「像是我們喝的茶、旅行、戲劇節目」。她強調，民主來自於民意，對於生活在台灣這個自由、民主社會裏面的人，對這種事情要格外警覺。
蔡英文帖文下方湧入大批網民留言，意見不一：
－香港同台灣雖然天各一芳 但心深相連
－一芳各表，八芳雲集
－ 「綠茶」最健康，「紅茶」跟「白茶」都不好
－所以高雄香蕉煎餅被韓粉出征也是活該囉！
－今天在成都大悦城買了一杯一芳，漢人就要支持愛國企業
（綜合報道）