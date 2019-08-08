【台灣地震】宜蘭近海6級強震　氣象局：地處破碎帶99年前有8級震

台灣中央氣象局表示，今天（8日）凌晨5時28分，宜蘭縣東南偏南36.5公里外的海域發生黎克特制6級地震，震源深度為22.5公里，幾乎全台有感，大陸福建省亦有明顯震感。 台灣中央氣象局地震測報中心主任陳國昌受訪表示，這次地震震央處於破碎帶，在99年前附近曾發生過黎克特制8級的大地震。

中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，8日清晨黎克特制6級地震是南宜蘭構造的地層錯動引起。圖為台灣的板塊構造。（中央社／中央氣象局）

陳國昌指出，清晨的6級地震是南宜蘭構造的地層錯動引起，南宜蘭構造是從宜蘭與花蓮交界處陸地到近海10至20公里的破碎帶。根據歷史紀錄，南宜蘭構造很容易發生地震，1920年6月5日，就發生過黎克特制8級地震，但受限於當時設備，無法精確得知震度。此外，南宜蘭構造還曾發生過規模7.4及6的地震。

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年內第2場6級以上地震

他又指，根據目前持續掌握的資料，研判清晨這場地震級別，可能會往上修正，但要等更多地震測站回報資料後再分析。根據氣象局歷史紀錄，台灣每年平均發生2至3個規模6以上地震，這場地震是今年以來第2場黎克特制6級以上地震，第一場則是4月18日，震央在花蓮秀林鄉，當時原先公布是黎克特制6.1級，後來修正為6.3級。

另外，這場地震讓台北101大樓阻尼器擺幅達15厘米，創下台灣歷年因地震搖擺的第2大，亦是史上第4大擺幅。今年4月18日花蓮地震，台北101阻尼器擺幅達到20厘米，創下歷年地震最大紀錄。

台北101指出，阻尼器主要是減緩強風造成的大樓擺動，因此颱風造成的擺幅容易大於地震造成；2015年8月8日颱風「蘇迪羅」，台北地區受風達13級，台北101大樓的風阻尼球，於下午6時59分，最大擺幅達左右各100厘米，為大樓落成以來最高紀錄。2013年7月13日蘇力颱風，風阻尼球最大擺幅則達到左右各70厘米。

6級震後再發生4.6級震

而今天黎克特制6級地震發生後，時隔不到2小時，宜蘭蘇澳上午7時2分又發生黎克特制4.6地震，地震深度66.4公里，震央位於宜蘭縣政府南偏東方14.8公里，最大震度宜蘭縣、新北市3級。

陳國昌表示，該地震是菲律賓海板塊隱沒帶的地層錯動造成。中央氣象局地震測報中心資料顯示，菲律賓海板塊的隱沒帶非常長，大約從花蓮往北延伸到台灣北部海域。