【兩岸角力】政治表態遭陸台網民先後抵制　台多間飲品店急澄清

台灣多間飲品店集體陷入政治表態風波。先是大陸網民於微博整理了「台灣奶茶店」黑名單，多間店鋪被點名批評支持「港獨」與「台獨」。其後又有台灣網民翻查出10餘家台灣飲品店，指其曾刊文支持「一中」，揚言要抵制。 事件延燒至周六（10日），被點名的多間飲品店紛紛再度表態和發聲明澄清。

據中央社報道，繼一芳水果茶表態支持「一國兩制」和CoCo都可表態稱「香港是中國不可分割的一部分」後，Facebook粉絲專頁「台灣也有一個騰訊」整理了十餘間飲品店，聲稱店家曾在官網、微博、微信，發表「源自中國台灣」等力撐「一中」的言論，包括貢茶、五十嵐、老虎堂、鹿角巷、迷客夏、珍煮丹等。這份名單引發台灣網民的怒火，群起倡議罷飲行動。

「飲品店」珍煮丹稱大陸廠商擅自建立網站，未經品牌認證。（Facebook）

多間飲品店其後緊急發表聲明自清。其中珍煮丹在Facebook專頁「珍煮丹黑糖飲品專賣」表示，是品牌未認證的大陸廠商仿冒，目前已經啟動法律追訴程序。

珍煮丹聲明指出：「仿冒的官網是中國招商公司自行架設及建立的網站，網站上所有資訊來源皆是抄襲珍煮丹總部官方網站，從未經過我方認證，且此報道及網站店舖裝潢、風格、產品，皆並非與珍煮丹品牌形象相符，我方已啟動法律追訴，目前並持續與律師聯繫及追溯進一步求償責任。」

五十嵐也緊急發出聲明止血，表示五十嵐不接受海外加盟，僅在台灣設有各區代理公司，任何海外聲稱為五十嵐關聯企業者，均非事實，且五十嵐與任何企業、各區代理所開發之新品牌或海外的投資並無合作關係，「大陸、香港等地區仿冒開設之五十嵐與我們並無任何關聯」。

微博帳號「台灣貢茶」發文稱「堅決支持一國兩制」。（網上圖片）

至於被揭在微博刊文「堅決支持一國兩制」的「台灣貢茶」，貢茶高雄總部回應強調，「台灣貢茶」和「四雲奶蓋貢茶中國」微博並非高雄全球總部經營。」而關於是否挺「一國兩制」，貢茶則說「政治立場總部不方便回應」。貢茶總部並表示，貢茶專注本業，不涉政治，對政治議題將不做其他回應。

「迷客夏」的最新聲明則解釋，因為微信公眾號內容審查緣故，如果要使用使用台灣，就必須加上中國，造成消費者誤解感到抱歉，「我們來自台灣」，「這件事情我們會深刻檢討，但並不會影響我們要把台灣職人精神與台灣品牌推向世界的決心，未來在表達上，我們會更加留意，謝謝所有的關心，真的由衷感謝大家。」

飲品店「迷客夏」的聲明。（Facebook）

一芳水果茶創辦人、墨力國際執行長柯梓凱則於10日在Facebook發文表示，就近日網絡上有關公司及他個人不實及惡意攻擊論述 ，他已提出法律程序以正視聽，不希望造成公司與加盟商以及供應商的二次傷害。柯梓凱認為，這次的惡意中傷，無論是他個人、公司品牌、眾多供應商、加盟主，因此他要求公權力介入，並對「一向無法可管的網路謠言予以嚴正反擊，希望能扼止亂象叢生」。

（綜合報道）