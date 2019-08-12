【2020大選】結盟前奏？　柯郭王三方幕僚近期或會面

台北市長柯文哲創立台灣民眾黨後，積極在藍綠之間求取突破，近來不斷拉攏前鴻海董事長郭台銘，有意拱郭台銘參加2020年總統大選，自己則率民眾黨爭取台灣立法委員的席次。 面對柯文哲、郭台銘及前立法院長王金平三人結盟的消息頻傳，柯文哲11日（星期日）公開拋出會談的邀請，建議三方幕僚先行會面，敲定會談的時間地點與議題。 郭台銘陣營12日（星期一）答覆邀請，不排除在本週內完成幕僚會面，而王金平也表示三人直接見面會談會是最有效的。這使柯郭王三人結盟，越看越成型。

柯文哲11日公開拋出柯郭王三人會談的邀請，建議三方幕僚先行會面，敲定會談的時間地點與議題。（資料圖片）

柯文哲11日在台南參加「風騎雲湧」祈福漫遊行程時，談到與郭台銘、王金平之間合作的進度，拋出應辦一場「柯郭王三人會談」。柯文哲表示，既然大家都很關心這個話題，那麼應該找個時間讓3個人一起坐下來談一談，對整個局勢交換一下意見。不過他們三人也都是大忙人，不如給三方幕僚去安排時間地點，也先討論要談甚麼議題。柯文哲最後也補上一句，「好吧，我們就去排一下時間吧」。

柯文哲公開對郭、王兩大陣營喊話後，郭台銘陣營也在12日接招，對外表示，郭陣營確實接到了來自柯文哲方面的電話，經過電話初步聯繫，不排除在本週內找個機會，讓大家進一步溝通了解。

王：三人直接見面最有效

至於王金平陣營方面，王金平12日表示，到目前為止，還沒安排柯郭王幕僚會面，不過他與郭台銘也是好友，這幾天只要有必要，他都會隨時再與郭台銘見面。然而，其實他之前就已和柯文哲見過面了，如果這次跳過幕僚會面，直接安排柯郭王三人見面會談，是最有效、最直接的方式，而且消息也不會對外走漏，他會來嘗試這麼做。至於柯郭王會面要談些什麼？王金平表示，現在講這個言之過早。