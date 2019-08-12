茶飲店撐「一中」台網民罷買　中國台灣網：以後只能喝台獨飲料？

繼一芳水果茶後，台灣手搖飲品店集體陷入政治表態風波。有台灣網民翻查出10餘家飲品店曾刊文支持「一中」，揚言要抵制。而此前就有大陸網民於微博整理「台灣奶茶店」黑名單，多間店鋪被點名批評支持「港獨」與「台獨」。 台灣總統蔡英文也就事件發文表示「水果茶，天然的最好，但是如果加了政治味就不好了。」後又表示事情最重要根源在大陸政府介入商業、經貿「害人害己」，呼籲大陸及時收手。 而大陸國台辦旗下的網站「中國台灣網」今天（12日）在微博發文指出，蔡英文等「綠營政客與酸民」凌遲一芳等台資企業，「難道以後台灣就只能喝『台獨』飲料嗎？」

一芳水果茶香港加盟店被指控聲援「三罷」（罷工、罷市、罷課）後，5日於微博發表聲明，表示維護「一國兩制」，反對香港暴力罷工，引發爭議。（網上圖片）

「中國台灣網」指出，台灣連鎖手搖飲料店「一芳水果茶」日前發文支持「一國兩制」，隨後諸如「CoCo都可」、 「貢茶」等10多個品牌亦「陸續表態支持」。「而蔡英文卻發文表示，『水果茶，天然的最好，但是如果加了政治味就不好了。』如此惡意的語帶雙關，讓綠營政客與酸民對凌遲一芳等台資企業更加肆無忌憚，帶起了一股抵制風潮。」

上述微博又引述國民黨籍台北市議員徐巧芯在電視節目的發言指，手搖茶是「台灣之光」，為了政治因素暗示民眾抵制品牌，「難道以後台灣就只能喝『台獨』飲料嗎？」

有大陸網民留言稱，「阿蔡自己張口閉口都是自由民主，現在又要人家不要加政治味了？」「為甚麼金馬獎摻雜上政治，蔡英文就豎起腳拇指誇讚呢？」不過也有網民認為，「蔡英文是不該動不動談政治，但我們這邊政治動作是不是也有些太多？單純的奶茶，與政治無關吧？」

大陸網民熱議：

－台灣奶茶的市場從來都在大陸，不在台灣

－反正不能加「獨」！

－政治味道也是有品種的，如果加了「台獨」風味，蔡定會「龍顏大悦」。

（微博）