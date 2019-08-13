兩岸政策遭柯文哲批飲鴆止渴　蔡英文回擊：他近來觀察失之偏頗

台北市長柯文哲早前宣布組建台灣民眾黨後，外界一直猜測他是為了2020台灣總統大選準備。周一（12日），柯文哲在政論節目上直言，現任總統蔡英文近期「辣台妹」風格是「飲鴆止渴」，對長期發展不好。 蔡英文周二（13日）對此回擊稱，看看現在香港在發生的事情，就知道說柯文哲真的用錯用語了。她並表示，柯文哲近來的一些觀察，都失之偏頗，也太以自己為導向。

柯文哲批評蔡英文的兩岸政策是「飲鴆止渴」。（聯合新聞網）

柯文哲12日在節目上表示，蔡英文兩岸政策本來是沒有這麼辣，本來很穩健，「沒辦法，民調掉下去，但這個就是飲鴆止渴，對台灣整個長期發展是不好的，手搖飲事件則是惡性循環，台灣民眾就是自己為難自己，自己人檢驗自己同胞，自己人殺自己人。」

蔡英文13日上午出席公開活動後接受傳媒採訪，被問到是否接受柯文哲的批評，蔡英文表示，從她執政以來，以維持兩岸和平穩定跟區域和平穩定，是最重要的執政目標。但是作為總統，必須要站出來講清楚，「一國兩制我們沒有辦法接受，讓中國（大陸）不要誤判，讓國際社會對我們的態度不要誤解。」

蔡英文13日參加靈鷲山水陸法會為國祈福。（聯合新聞網）

蔡英文進一步指出，政府採取一個很堅定的態度來面對，其實是國際社會都給台灣很大的支持，「柯主席」所做的一些評論，確實跟國際社會對政府處理兩岸關係，或區域問題的評價，確實是落差蠻大的。「例如說，我的政策是飲鴆止渴，其實我們看看現在香港在發生的事情就知道說他（柯文哲）真的用錯用語了。我也要說，他近來的一些觀察，都失之偏頗，也太以自己為導向。」。

（聯合新聞網）