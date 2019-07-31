【2020台灣大選】郭粉全台發起參選總統聯署　郭台銘疑默許惹議

國民黨全代會28日正式提名高雄市長韓國瑜參選2020台灣總統大選，惟前鴻海董事長郭台銘的支持者「老虎軍團」，連日來在台灣各地自發舉行連署活動，支持在國民黨初選中未能出線的郭台銘繼續參選。 就郭粉的連署活動，郭台銘透過幕僚表示，要提醒支持者「多喝水、小心安全」，被外界認為是「默許」郭粉的行動，引起爭議。

郭台銘的志工「老虎軍團」，28日起在台中發起連署行動，挺郭進總統府。（聯合新聞網）

綜合台媒報道，「老虎軍團」的聯署行動在台灣遍地開花，在台北、台中和嘉義都有相關活動。其中在28日的台北站中更傳出「暴力事件」。報道稱一名71歲陳姓郭粉在現場遭韓粉毆打。不過，動手的70歲周姓老翁否認是韓粉，強調是不願見藍營分裂才與對方起衝突。

對此，郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤表示，郭台銘看到「老虎軍團」的連署活動表示，提醒他們「多喝水、小心安全」，並回傳了一個關公圖，更表示之後回來要辦粉絲見面會。

徐永明認為，郭台銘認可郭粉衝刺總統連署，是穩賺不賠的好生意。一是給國民黨壓力，看有沒有「換郭來」的機會，抑或為自己獨立參選做準備。（聯合新聞網）

時代力量立委徐永明則認為，郭台銘一句「果凍粉絲辛苦了」，也算另一種認可連署行動的方式。只要韓國瑜一日副手人選未定，就代表黨內對韓信心不足，認為「抽韓換X」隨時都有可能發生。

徐永明還表示，郭董衝連署有兩層意義：一是給國民黨壓力，看有沒有「換郭來」的機會；抑或為自己獨立參選做準備。不管如何，郭粉衝連署，郭董沒甚麼好損失，穩賺不賠。

就郭台銘初選後動向，前台北縣長周錫瑋接受傳媒採訪時表示，他感覺郭台銘不會參選的機率達90%，「畢竟郭台銘見過大風大浪，現在狀況是主角想下車，但是希望郭選的人還在叫。」

對於郭台銘先前曾説初選若輸會接受結果，周錫瑋説，他非常佩服那個豪語，只是在江湖上闖蕩，要真的成為英雄好漢的話必須講話算話，否則就不是英雄好漢，可能會被江湖否定。

（綜合報道）