台灣新黨主席郁慕明：「兩制」就是現狀　與大陸對等談判磋商

台灣新黨將於周六（17日）舉行26周年黨慶大會，主席郁慕明的Facebook粉絲專頁周二（13日）提前宣告，當天將提出「一國兩制」台灣方案的初步構想。 郁慕明在接受台媒訪問時則直言，新黨主張的「一中」，「中國」並非指中華人民共和國，兩制就是當今兩岸關係的現狀，與香港的「一國兩制」，「一國」是中華人民共和國，兩者完全不同。新黨是以「中華民國」的身份去追求統一，與大陸進行對等談判，磋商未來可能的統一模式。

郁慕明表示，目前台灣政治氛圍是「聞統色變」，新黨似乎是被視為「非主流」。然而從長遠角度看，兩岸未來變成「兩國」的可能性大，還是統合的可能性大，從民進黨第二度執政，甚至同時兼掌行政、立法，但都不敢「獨」，就知道台獨做不到。

郁慕明表示，將在新黨黨慶當天提出「一國兩制」台灣方案的初步構想。（資料圖片）

郁慕明指，總要提醒台灣民眾，統一並不可怕，兩岸同屬中國，對於大陸的河山與文明，台灣人當然也有繼承權，故此統一不該說是「被併吞」，而是台灣人發展空間的擴大。如果沒有主張統一的聲音，就不是民主的台灣，也沒有和平的未來。

郁慕明又指，大陸如今提出要有「一國兩制」台灣方案，台灣方面要做的就是提出認為合理的統一模式，看對方如何回應。郁慕明更舉例，如果他是國民黨主席，就會立刻便要求允許國民黨到大陸合法發展，和共產黨自由競爭，「中國立刻就變成兩大黨制」。

（聯合新聞網）