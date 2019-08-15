【2020大選】民調：蔡韓柯3人比拼韓領先　若柯郭王結盟蔡轉勝

2020台灣大選倒數不到5個月，藍綠總統候選人分別由高雄市長韓國瑜、現任總統蔡英文擔當，然而有意參選的台北市長柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、國民黨立委王金平3人動向未定。 台灣「品觀點民調中心」今天（15日）公布最新民調，若是蔡、韓、柯3人比拼，韓以28.3%的支持度，領先蔡的27.8%、柯的20%，但若柯與郭、王結盟，蔡英文則以28.1%的支持度，小幅領先韓國瑜的26%、柯郭王陣營的23%。

民調顯示，韓國瑜的支持族群以50歲以上、國中學歷、泛藍支持者、居住在東部離島的比例較高。（資料圖片）

「韓粉」50歲以上比例較高

該份民調又指，若2020是藍綠對戰，沒有其他候選人加入，蔡英文則以36.7%的支持度暫時領先韓國瑜的30.1%；若郭台銘參選，對於藍綠選情的殺傷力將大於其他任何對戰組合，將瓜分韓國瑜與蔡英文各5%左右的支持者，但蔡仍然以31.6%的支持度，領先韓的25.5%及郭的20.3%。但若是柯文哲或柯郭王結盟加入戰局，將瓜分蔡英文8%左右的支持者。

民調進一步分析各組總統候選人的支持族群，蔡英文的支持族群以男性，20至29歲，居住雲林、嘉義、台南，泛綠支持者比例較高；韓國瑜的支持族群則以50歲以上、國中學歷、泛藍支持者、居住在東部離島的比例較高；柯郭王結盟的支持者以30至49歲、大專學歷、無黨傾曏者比例較高。

民調顯示，柯郭王結盟反而對蔡英文選情有利。（資料圖片）

37.4%因港反修例支持蔡英文

民調還顯示，「非韓不投」的比例為23.2%，「非蔡不投」比例為 23.6%，呈現勢均力敵態勢，與歷次調查比較，韓國瑜支持者已逐漸減少達9個百分點，蔡英文支持者則逐漸增加達5個百分點。

這次亦針對個別事件調查，針對柯文哲批評蔡英文「身邊的人都貪污」，高達41.4%的受訪民眾同意柯文哲說法，但也有36.7%不同意。一芳水果茶相關事件，32%的受訪民眾同意事件發展有利於蔡英文選情，也有32.5%的選民表示不同意。至於香港反修例爭議愈演愈烈，蔡英文近來頻頻「撿到槍」發表意見，37.4%受訪民眾表示，會因此事而支持蔡英文連任，另有46%表示不會因此支持蔡連任。

（綜合報道）