【2020大選】柯文哲：統獨、一國兩制、九二共識非我的中心思想

據聯合新聞報道，台北市長柯文哲今天（18日）上午到桃園參加供佛齋僧大會，會後他受訪表示，統獨、一國兩制、九二共識都不是他的兩岸政策中心思想，他的中心思想是台灣的整體利益，要考慮商機問題和人民福祉。

柯文哲到桃園參加供佛齋僧大會，結束後接受訪問談及兩岸關係。（聯合報）

柯文哲又指，他從不敢說兩岸不重要，「親美友中」本來就是國家戰略，台灣還是站在美國陣營一邊，「因為價值觀比較接近」，但也不需要跟中國大陸「大小聲」（閩南話，指大呼小叫）。

柯文哲表示，兩岸政策務實就好，作為一個外科醫師，中心思想就是「病人要活下去，開刀要成功」，如果講得天花亂墜，「開完刀病人死掉卻說手術成功，這有甚麼用？」

柯文哲強調，他的中心思想是台灣的整體利益，當然要考慮商機問題，還有就是人民福址，統獨、一國兩制、九二共識都不是他的中心思想，就這麼簡單。

柯文哲16日在專訪中披露，郭台銘與王金平都有意選總統，而郭、王二人都提議由他出任副手，被他拒絕。（資料圖片）

郭柯王同框破局

對於鴻海創辦人郭台銘與前立法院長王金平原計劃出席同場活動並與他會面，但郭、王卻都因另有行程取消赴會，傳媒質疑「郭柯王會破局了嗎？」柯文哲回應表示，佛門淨地不宜討論這個事情。

郭台銘辦公室則澄清，表示柯王會面並未破局，近期內三方幕僚會再約時間溝通安排。郭辦稱三人已是好友，也願意隨時一齊針對台灣的未來發展廣泛交換意見，至於好友間的互動是否要訴諸媒體呈現，必須視議題決定。

對此柯文哲以市場決定論說明自己的態度，表示台灣社會有一種政治需要，但得看「這個組合」是否符合社會需要。柯文哲在16日電台專訪中披露，郭台銘與王金平都有意選總統，而郭、王二人都提議由他出任副手，被他拒絕。

（綜合報道）