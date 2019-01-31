台母子虐死人家4歲女　3度狂毆斷骨外露趾頭少一截仍拖3周不送院

台灣男子莊嘉億受入監服刑的女友託付，照顧她4歲的女兒，莊卻拿鐵棍痛毆，打到女童右腿骨外露，活活被虐死。新北地院依成年人對兒童犯殺人罪判莊死刑，莊母劉禎梅也因共犯身分被處無期徒刑，雙雙褫奪公權終身。高等法院今行準備程序，莊在法庭上向被害家屬道歉，莊母也頻說「歹勢，失禮啦！」，女童阿公痛批事情過那麼久了才說要道歉，「鱷魚的眼淚你會信嗎？」。

4歲的女童生父與生母沒有結婚，生父也一直沒辦認領手續。檢、警調查，女童被母親託付給莊（26歲）後，未受到好好照顧，滿嘴蛀牙造成咀嚼不便、進食困難，卻被莊當成不愛吃飯，以打罵方式管教逼迫。2017年10、11月間，女童3度被莊男痛毆，臉、腿、臀等部位瘀傷，右大腿甚至嚴重骨折，骨頭刺穿皮膚、暴露。

劉禎梅雖（54歲）發現女童受重傷，但擔心虐童案件曝光後，通緝中的兒子也會被發現，放任她傷勢惡化，甚至向訪視社工謊稱女童不在家，延誤就醫時間和機會。女童前年11月22日因敗血性休克死亡。

高院先前開庭時，莊否認殺人，並請法官從輕量刑。被告代表律師表示，女童不能行走時，被告還有幫忙「擦藥」，如果只是打傷沒送醫，不能就認為有殺人不確定故意。事實上，女童被打到骨頭刺出3星期未醫治。

被告莊嘉億及其母劉禎梅。（聯合新聞網提供）

今天開庭時，法官詢問雙方有無和解意願，莊母表示希望和解，但自己眼睛看不清楚，也靠領補助過生活，可能無法賠償。莊嘉億則說，願將監所勞作金全數賠給被害人，若能在屏東監獄服刑，「1個月可賠3萬元」（約7,700港元）；因在每個監獄所得的勞作金額落差很大，連法官也訝異。

女童的李姓阿公說，無一絲和解意願，他的孫女被打到屁股開花、骨頭露出來、趾頭還少一截，對方卻不送醫。李說，一般人看到流浪狗、鴿子受傷，都會幫牠們包紮，更何況是人，被告的道歉彷彿「鱷魚的眼淚」，誰會相信？女童母親表示，她平時對莊家人很好，還賺錢養他們，她在「進去」前囑託莊家好好照顧女兒，沒想到下場是這樣。

劉禎梅不斷解釋因擔心遭通緝的兒子曝光，才不敢報警，阿公斥罵「別人的小孩死不完？」，感慨人性居然醜惡到這種程度。高院囑託台大醫院替莊做心理衡鑑，最慢預計要到6月才能鑑定完成，法官諭知候核辦。

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