毛巾勒頸、衣架打頭、營養不良　台夫妻三年虐死兩兒女否認控罪

台灣黃姓男子與小他十一歲的妻子涉嫌虐死兩個月大的次女遭羈押，檢警追查發現，夫妻三年前另涉嫌猛烈搖晃害死二個多月大的長子，昨將兩人依殺人及傷害致死罪嫌起訴，並請法院從重量刑，但夫妻都否認涉案，移審台灣嘉義地方法院後，法官裁定兩人續押。

黃姓夫妻去年十月涉嫌虐死兒女，嘉義地檢署提起公訴（Getty Image）

台灣檢方檢驗發現，次女死亡時骨瘦如柴、頸部有銳器造成的新舊傷痕，體重兩千七百公克，只比出生時多八十公克，研判未按時餵奶，導致女嬰發育不良。黃妻辯稱，案發前才泡奶餵女兒，但解剖發現女嬰腸胃裡僅有胃酸，她才承認沒適當照顧女兒。

據了解，黃姓男子（卅三歲）六年前與當時僅十六歲的妻子在網路遊戲中認識，兩人婚後生下長女、長子及次女。三歲長女疑有發展遲緩現象，已由社會處安置。

檢方指控，黃去年十月涉嫌以毛巾勒住次女頸部，拿衣架敲打頭部，妻子袖手旁觀並未制止，直到發現不對將次女送醫，已難挽回悲劇，檢方偵辦時發現，三年前兩人長子的死因可疑。

檢方說，當時二個多月大的長子疑哭鬧不休，兩人為安撫猛烈搖晃，長子頭部撞擊浴室金屬門框，臉部發白、身體癱軟送醫不治，醫生診斷有受虐性腦傷併硬腦膜下出血。法醫重新檢視解剖報告，判定是搖晃症候群致死，但夫妻都否認虐兒。

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