柯、韓、郭爭相找「美女發言人」　學者：若能力不足反會幫倒忙

被稱呼為「學姐」的台北市政府副發言人黃瀞瑩，因外型甜美、口齒清晰，被台人稱讚為「女神」，也為柯文哲去年的市長選戰製造不少話題。 而在近期，「美女發言人」的概念在台灣政界似乎掀起熱潮，繼國民黨總統參選人韓國瑜邀請女主播何庭歡出任競選總部發言人，鴻海創辦人郭台銘也找女主播加入陣營，有傳柯文哲也有意另找女主播當發言人。 學者分析認為，她們的亮眼外型有利打破發言人的刻板印象，無形中能吸取不少年輕票源，但如果她們應變能力不足，或反而會「幫倒忙」。

台北市政府副發言人黃瀞瑩，自去年台北市長選戰以來，一直是台灣網民的焦點所在。（學姐加油 - 黃瀞瑩粉絲團）

自去年的「九合一選戰」以來，「學姐」黃瀞瑩一直是台灣網民的焦點。黃瀞瑩曾任記者，在去年台北市長選戰中擔任柯文哲的幕僚，也負責經營柯文哲的官方推特與Facebook等專頁。黃瀞瑩出任台灣市府副發言人時，有媒體問柯文哲：「用黃當發言人是否加分？」柯文哲則妙答道：「至少不會扣分吧！」

據傳，柯文哲目前有意招攬壹電視前主播、三立主持人楊琇晶擔任市府發言人一職。台北市府副發言人柯昱安亦證實，楊綉晶確實有報名先前的市府幕僚海選計畫，但發言人一職尚未定案。

台視美女主播何庭歡出任韓競選團隊發言人。（何庭歡臉書）

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面對總統選戰，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜亦找「美女發言人」。早前報道，台視美女主播何庭歡加入其韓國瑜競選團隊成為發言人，負責競選事務和政務說明領域，和北部競選總部的媒體聯繫事務工作。

據了解，何庭歡台灣師範大學社會教育系畢業，今年30歲，她過去主跑黨政新聞，不僅外型、口才出眾，更因敬業「跪地」採訪台北市長柯文哲一舉爆紅。此外她與國民黨諸多高層關係良好，2018年4月何庭歡與風傳媒記者羅暐智舉行婚宴，馬英九、王金平、吳敦義、朱立倫等都是座上賓。

除了何庭歡，韓國瑜高雄市政府團隊也找來前三立主播白喬茵加入新聞局團隊，出任機要人員，負責市府新聞幕後的工作。

蔡沁瑜出任永齡基金會副執行長。（網上圖片）

至於在國民黨初選敗陣、目前還未表態是否脱黨參選的郭台銘，則在本月上旬招攬前壹電視主播蔡沁瑜出任永齡基金會副執行長，加強基金會的媒體連繫服務工作。資料顯示，蔡沁瑜曾在東森、民視擔任主播，又轉戰壹電視任主播與業務部門總監，後來到平價時尚公司擔任副總。

有台媒報道指，郭台銘陣營招攬蔡沁瑜加入，是為了2020選戰作準備。對此，郭辦核心幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤回應道，請蔡沁瑜擔任副執行長，是來幫忙基金會內媒體聯繫事務，是一個普通基金會的配置，不用多做聯想。

學者：應變能力不足或「幫倒忙」

找「美女發言人」究竟有何作用？台媒《聯合報》引述文藻外語大學傳播藝術系助理教授林裕展表示，美女主播的亮眼外型，打破了發言人的刻板印象，無形中也為候選人吸取不少年輕票源。

不過林裕展也強調，選用年輕女主播擔任發言人，也考驗應變能力，如果社會歷練不足，在某些議題應變上沒掌握好，無法明確表達候選人陣營的政見，並說服選民，反而可能「幫倒忙」。