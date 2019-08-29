【2020台灣大選】韓國瑜又失言？　「鳳走雞來說」被批歧視外勞

國民黨總統參選人韓國瑜今天（29日）在直播中釋出第二波政見，以「韓國瑜為你撐腰」為題提出青年政策3解方。但韓國瑜當時說，人才不停流出，只有勞動力進入台灣，這會形成一個問題，「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞！」 在場的國政顧問團社福組召集人馮燕聽後急忙提醒，「不能這樣講啦，不能有歧視。」不過韓此言還是引發網絡熱議，被指歧視移工（外勞）。

韓國瑜在直播上以「雞」形容外勞被指歧視。（直播截圖）

台媒報道，直播當時談及就業人才，韓國瑜被指正後修正言論「我開玩笑的！」並表示不論是金融、醫療或教育、高科技的高階人才，「我們一定要幫他思考，他為甚麼要進來台灣？」馮燕提到，這些人其實想要留在台灣，可是他們看不見待遇、發展的前景。

韓國瑜強調，「我們也要吸鳳凰來！叫築巢引鳳！」像自由經濟貿易區被行政院反對，但這一旦成立，國際醫療人才、國家教育人才和國際好大學都會來，「這些能把鳳凰一隻一隻引進來」。

他又指，未來還會分享對青年創業的看法，「一定要把台灣的鳳凰留住，海外的各個優秀人才也留在台灣」，所以才有最開始的說法，「可能剛剛舉的例子萬一不太好，請大家多諒解一下喔！」

台灣網民熱議：

－真性情的韓總……把外籍勞工形容成……雞？

－無心之言就是你內心的真話，對外來人種充滿歧視

－說人家是雞，太難聽了，如果說進來的都是勞動力，屬於較低消費力的族群，這樣講就OK了。

－講話要特別小心，別又給有心人炒作的機會！