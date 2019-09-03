【逃犯條例】聽取國安會香港情勢報告　蔡英文稱將協助在台港人

香港反修例運動持續升温，近日還有就讀於台灣東華大學的香港女生涉嫌暴動罪被逮捕。對此，台灣總統蔡英文今日（3日）在Facebook發文，稱台灣國安會「香港情勢發展專案小組」會隨時掌握及因應香港局勢，昨天她聽取報告後做出了4點指示。

蔡英文發文稱，「中華民國台灣堅定支持香港的民主和自由，也希望香港社會能盡速恢復穩定，但這幾天讓人極為憂心的情勢發展，已經引發國際社會的高度關注」；她又呼籲香港政府，避免過度執法暴力，以積極對話化解對立，讓衝突能夠和平理性化解。

蔡英文指，政府會支持香港人民爭取民主自由，並依法處理台港交流及港人來台等相關事務，一如國際社會，必要時基於人道考量，對於在台港人，也會提供必要的協助，不會坐視。

對於在台灣就學的港生，蔡英文表示將會請陸委會和教育部全力協助，讓學生安心學業，也呼籲港府理解年輕人關心香港前途、追求民主自由的初心，秉持人權法治的原則處理相關個案，讓學生們能繼續在台灣的學業。

蔡英文最後表示，「香港情勢已進入關鍵階段」，國安及行政部門應緊盯香港的動態變化，並評估可能的衝擊影響，作好各項應變準備工作，尤其應注意金融經濟產業的變化，協助台商及在港台灣民眾因應可能的變局。