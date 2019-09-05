台當舖老闆遭員工聯手殺害　屍體連燒一日一夜只剩灰

台灣新北市泰山區一名錢莊大亨遭到員工聯手殺害，疑似因員工作假帳被發現，大亨要求全面清查旗下當舖帳款，涉吞款的員工擔心事跡曝光，預謀殺害大亨，直接在當舖內就將人持刀殺害，並棄屍宜蘭焚燒，全案朝殺人罪偵辦。

遇害的施姓男子（52歲）在新北及桃園地區開設當舖，因年初開始發現當舖收入有明顯對不上的狀況，懷疑有員工手腳不乾淨，要求全面清查帳款，涉吞款的幾名員工擔心被發現，預謀決定將施男殺害。

6月16日晚間，施男向家人稱要去台南協商債務，但是卻在泰山區民生路的當舖內遭到數名員工控制行動，施男質問員工「你們是不是有偷當舖的錢！」，當場引起幾人不滿，直接就拔出數把水果刀猛刺施男，其中陳姓男子（40歲）更持西瓜刀當場就將他劈死。

犯嫌等人將施男殺死後，隨即連夜開車將屍體載往其中1名江姓男嫌犯（27歲）位於宜蘭縣壯圍鄉的阿公家，為了不被人發現，犯嫌等人更以汽油及木炭焚燒屍體，連燒一天一夜，導致死者屍體只剩灰，並埋在菜園土中。

7月11日死者的妹妹發現多日聯繫不上施男，遂向泰山派出所報案失蹤，但死者員工私下有向家屬表示，疑似施男是遭到另外幾名員工綁走，16日家屬改向警方報案遭綁架，警方隨即大動作調閲監視器追查。

警方昨晚（4日）循線在新北市新莊區逮捕陳姓男子（40歲），另外在桃園市龜山的當舖逮捕唐姓（28歲）及江姓男子（27歲），經偵訊，犯嫌坦承施男已遭殺害，並埋屍宜蘭。

警方今天上午大動作前往埋屍現場搜索，並調來重機具開挖，但因死者屍體遭到日夜焚燒只剩灰，又經颱風大雨沖刷，現場只發現殘餘骨骸，檢警只能將現場能發現的骨灰帶回；江嫌的阿公聽聞是棄屍大驚：「2個月前，孫子帶幾名朋友回來烤肉，不知道是發生什麼事！」

目前全案朝殺人案偵辦，檢方為避免犯嫌之間串供，分別移送3名遭逮嫌犯，移送過程中嫌犯皆不發一語，對於為何狠心殺害老闆不作回應，後續案情仍持續追查，由新北地檢進行偵辦。

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