台良心麵店婆婆給予無數窮學生温飽　偷花被網上公審結果暖透人心

台灣雲林縣虎尾鎮已86歲的「虎科婆婆」長年來在虎尾科技大學附近賣麵，以10台幣愛心價，把學生當自己兒孫一般照護，許多學生很感念，稱她是「虎科婆婆」，還幫老人家拍了感人記錄片，不料，近日有網友在網路貼文，說婆婆到他家門口偷摘花，要她出面說明，引發網友議論，不少人替婆婆求情。婆婆說不知那邊的花不能摘，摘的花拿去拜神並放在麵店讓客人欣賞。

阿婆以桐板價賣麵幫助無數出外讀書的學生，是學生心目中超有愛心的好婆婆。（聯合新聞網授權使用）

花主人日前將婆婆摘花的監視器畫面PO上網，許多網友一眼就認出是虎科大附近賣麵的「愛心婆婆」，婆婆每天天未亮都會到菜市仔添購賣麵材料，也會順道到市場附近土地公廟拜拜，已成為她每天的生活習慣。

婆婆已86歲但每天仍單獨1人辛苦賣麵，她不為賺錢，只希望讓出外讀書的孩子吃飽，一大碗魯肉飯加魯蛋只賣20元，湯品一律10元，食量大的學生飯配湯只要30元就能吃一噸飽，甚至有時遇上窮學生也不收費，所以學生感念婆婆的愛，校慶還請老人家當神秘嘉賓，表達對婆婆的敬愛和感謝，甚至還有學生花了多個月幫婆婆拍攝從早忙到晚，天未亮又起身買菜的紀錄片。

因而婆婆摘花的網文一出，引發網友熱烈議論，留言相當多，不少人為婆婆求情，有人留言要幫婆婆付花錢，請求花主人別為了一點小事，抹殺善良有愛心的老人家，但也有網友認為，愛心和偷花是兩碼事，不應該混為一談。

愛心婆婆則表示，她每天清晨騎腳踏車出去買菜，都會順路去廟拜拜，沿路如有看到花偶而會摘來拜神，拜完後再帶回店內插在花瓶，讓客人吃飯時能賞花，店裡沒冷氣，擺一些花看起來比較舒服。她說，「如果人家不讓我採，我們就不要再去摘就好」，萬一要被抓去關，剛好趁這個機會可以好好休息。

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虎尾警分局表示並未接獲報案，但竊盜屬於公訴罪，如有人報案會進行了解。雖然微罪或無竊盜意圖，檢察官通常會不起訴，但也希望民眾要注意，以免無心之過為他人或自己帶來困擾。

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