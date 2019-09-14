【2020台灣大選】韓國瑜開直播談罷韓行動：政治運作，非常無聊

台灣總統大選國民黨參選人、高雄市長韓國瑜，其言論、動向備受外界關注。 韓國瑜周五（13日）趁中秋佳節舉行直播，其中有談到公民團體的罷韓行動，批評是「政治運作、算計、非常無聊」。

韓國瑜的直播長約15分鐘，提到有致電國民黨前主席連戰、馬英九等人致意，也談到他要打造「台灣安全、人民有錢」，是希望人民安居樂業、百業興旺，並不忘宣傳市府10月成立青年局，編列3億元新台幣要幫助青年創業，「錢到哪裡，服務就到哪裡，不會讓青年當孤鳥」。

高雄最近掀起一股罷韓行動。（聯合新聞網）

對於有民進黨立委早前日到高雄市府抗議韓國瑜施政滿意度墊底，促請兑現「做不好就罷免自己」的承諾，甚至遞上罷免書。韓國瑜回應稱，「這些人敲鑼打鼓是要打擊我韓國瑜的威信、要讓我漏氣，這完全是政治運作」，不管市府做甚麼事，每天就是要擦亮高雄市，但有一批人每天在潑糞，要讓高雄市暗淡無光，讓高雄市沒面子，罷免動作完全是政治運作和算計，非常無聊。」

韓國瑜更表明，「如果做滿了一年，正式提出罷免沒話講，做三五個月就要罷免，為何不打從孃胎就罷免我呢？非常無聊，他們就是要讓我衰、漏氣」、「如果我做不好，我本人可以簽字，接受市民公平裁判，如果做不好當然要罷免，這些人以為我是小孬孬（孬種），錯，我是開大門走大路的人，我是頂天立地的男子漢，要罷免放馬過來，我自己會簽。」

（聯合新聞網）