【2020大選】朱立倫指「韓朱配」不存在　韓國瑜：溝通管道順暢

鴻海創辦人郭台銘近日宣布退出國民黨，更暗示將角逐總統大選，據台媒報道，黨內人士紛紛轉向期盼「韓朱配」。對此，前新北市長朱立倫辦公室昨日（14日）表示「韓朱配不存在」。至於韓國瑜受訪時被追問此事，僅表示雙方溝通管道順暢，但未正面回答是否有「韓朱配」。

韓國瑜昨日造勢活動的最後一站是大甲鎮瀾宮，現場有約2千名韓粉守候。（（《聯合報》）

韓國瑜14日在台中舉辦造勢活動，活動的最後一站是大甲鎮瀾宮，抵達時間是晚上9點，比原訂時間晚了1小時，但現場仍有約2千名韓粉守候，並高喊「總統好」。韓國瑜稱要「下架民進黨」，指民進黨這3年多來沒有成績單，只有一群人每天在「吃香喝辣」。他又三度帶領韓粉高喊「台灣安全，人民有錢！」

而對於黨內盛傳的「韓朱配」，前新北市長朱立倫辦公室昨日表示，朱、韓兩人沒有溝通不順暢，但「韓朱配不存在」。朱立倫昨日受訪時則表示，國民黨黨內總統初選結束當天就向韓國瑜表達「2020一定幫忙，不要位子」的立場，強調國民黨要團結勝利。

韓國瑜在同日晚間表示，跟朱立倫的溝通管道非常順暢，「我們有共同的理想、希望國家會愈來愈好，我們有共同的擔憂」，隨時都可以保持聯繫。傳媒追問是否有「韓朱配」的可能，韓國瑜未正面回答。

（綜合報道）