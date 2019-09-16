【2020台灣大選】韓國瑜半天拜21座廟　台媒：有說不出的苦衷

在台灣，國民黨總統參選人韓國瑜14日展開台中宮廟之行，13小時拜21座宮廟，連上廁所的時間也沒有。不少人質疑行程為何排得這麼緊？這種「鐵人行程」豈不是在折磨韓國瑜？就連對手蔡英文亦當話題嘲諷「是能有多少時間和民眾互動？」 不過台媒報道指，韓國瑜實際上有說不出的苦衷，一大目的是幫忙穩定立委的選票。

韓國瑜14日在台中拜21座宮廟，在北屯紫微宮與盧秀燕碰面。（聯合新聞網）

《聯合新聞網》報道指，韓國瑜到台中的行程原本只有9個，但各方都爭取韓到自己的地區，前後改動3次，增加到18個；但行程公布後，仍有不滿意聲音，幾間宮廟透過管道強烈邀約，最終版行程擴增到21間宮廟，遍佈台中多區。

韓國瑜行程公布後，國民黨立委江啟臣的Facebook立即引來網民質疑，「騙人的吧！」、「是假新聞？」行程表每處停留時間精算到以分鐘計，出現09分、08分到達，這樣罕見的選舉行程，國民黨台中市議員黃馨慧形容創下「韓國瑜障礙」，過去從未有政治人物一天內能跑這麼多廟宇，未來恐怕亦很難超越。

韓國瑜14日晚上到清水紫雲巖，遲到1小時，群眾仍爆滿。（聯合新聞網）

而韓國瑜中部競選辦公室排行程的幕僚大歎難為，因韓國瑜前兩次7月20日、8月25日遇颱風高雄豪雨取消台中造勢，眼看選舉只剩100多日，各方展開「搶人」大戰，藍營立委參選人都要韓到選區走一趟，連還沒有參選人的地方都要去穩定選票。

辦公室原本想分兩階段安排，但誰都不願排到第二階段，僵持不下才造成13小時要跑21個宮廟行程。國民黨市議員張瀞分表示，選民就是要在人群中找那顆光頭，即使遠遠看就興奮，「有現身就不一樣。」

據報道，韓國瑜14日的行程從早上8時半排到晚上近10時，從天亮跑到天黑，每場都穿過人潮大進場，參拜、致詞、受訪，「韓累到兩眼充滿血絲，參拜時眼睛都快閉上，吃飯、上廁所都沒時間，只有出大里福興宮時，在附近的派出所借洗手間，抽空上廁所，連單純只是跟車的人都累翻。」

韓國瑜每到一處，下車隨即築起人牆，避免推擠。（聯合新聞網）

有限時間為何拜宮廟？

韓國瑜難得假日擠出時間安排競選行程，很多人問為何要選擇只拜宮廟？報道引述政壇人士指，每座宮廟的董事長、主委不是當地裏長，就是民意代表、意見領袖，可能是傳媒陌生的宗教界人士，但在地影響力不容小覷，每家廟的主委理監事作陪，是固宗教系統、區裡的樁，韓國瑜此行雖累，但收穫頗豐。

市議員楊正中說，在台灣中南部，重要廟宇就是當地的公共聚會場所，廟宇主事者影響力可不小，韓國瑜走到、拜到，見面三分情。

（聯合新聞網）