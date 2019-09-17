【2020台灣大選】柯文哲：尊重郭台銘不選，我也從沒說要選總統

鴻海創辦人郭台銘日前發布聲明向支持者道歉，表明不參與明年台灣總統大選的獨立參選人連署申請，但不會放棄參與政治事務。 至於另一位參選意向同樣備受注目的台北市長柯文哲，其在今天（17日）上午稱尊重理解，將會與郭台銘保持合作關係，並預料選舉將會回歸藍綠對決態勢。

對於郭台銘的決定，柯文哲指郭台銘是跨國大企業老闆，受意識形態包袱較低，所以此前對於郭台銘有意投入大選，願意挑戰跳脱藍綠泥淖，樂觀其成。

郭台銘宣布不參與獨立參選人的連署申請。（資料圖片）

柯文哲其後亦發聲明強調，選完市長後馬上投入總統大選是不正常，會影響市政工作，且台北有興建公宅、市場改建工程等，市政工作與選舉難以兼顧。如果要相信自己的口號改變台灣，「改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始，如果我們在台北可以做得很好、政治文化可以改變，也可以用台北當槓桿，影響整個台灣。」

柯文哲又提到自己是從素人當上台北市長，剛開始「非常非常辛苦，都搞不清楚狀況」，相信即使參選且當上總統，整件事都會重演一次。柯文哲直言自己的參選意願本來就不高，從沒說過要選總統，只是國民黨及民進黨的初選結果讓人非常焦慮，「難道我們真的要在草包跟菜包當中做一個選擇嗎? 」，且「藍綠對決」或訴諸意識形態對決，雙方參選人都少有談政見，只討論選舉輸贏，「從來沒有一個候選人告訴我，如果他當選的話，台灣會變甚麼樣子。台灣陷入統獨泥淖、不討論國家治理。」

柯文哲在最後表示，目前看來選舉還是回到藍綠對決的局勢，「就更凸顯我們（民眾黨）在國會力求三黨不過半的重要性」，一是把價值跟理念帶進立法院推廣實踐，二是成為關鍵少數。

柯文哲今天早上接受採訪時候表示，郭台銘不選、自己要選「那怎麼來得及？」透露出時間緊迫、自己若參選機率低。有媒體詢問，17日下午是否登記連署參選？柯反問，你找副手給我？柯也證實，很早以前就已經婉拒擔任郭台銘副手。

柯文哲同時表示，民眾黨將提名34席不分區立委，重點進軍立法院。

（綜合報道）