郭台銘不參與連署競選總統　蔡英文競選辦：歡迎持續對政府建言

鴻海集團創辦人郭台銘宣布，不參與2020台灣總統選舉連署。蔡英文競選連任辦公室對此表示，對郭台銘的選擇表示尊重，也歡迎他在未來持續對政府提出各項建言。 而對於台灣前副總統呂秀蓮表示今日（17日）會登記申請為台灣大選獨立參選人，民進黨表示尊重。

蔡英文競選連任辦公室表示，對郭台銘的選擇表示尊重，也歡迎他在未來持續對政府提出各項建言。（資料圖片）

就郭台銘不參與連署競選總統的聲明，蔡英文競選連任辦公室發言人阮昭雄表示，面對中國大陸的步步進逼，2020是攸關2300萬台灣人民與未來的關鍵，「蔡總統多次強調，她努力的方向就是團結所有的力量，捍衛中華民國主權和台灣的永續發展。」

阮昭雄指，國民黨內部複雜的問題，外界無從理解與評論。他們對郭台銘的選擇表示尊重，也歡迎他在未來持續對政府提出各項建言。蔡英文會善盡現任總統的責任，全力以赴做好各項施政，讓台灣在各方面都能不斷進步，讓人民過更好的生活。

呂秀蓮表示，會於17日登記申請獨立參選總統。（中央社）

民進黨：予以尊重

另一邊廂，台灣前副總統呂秀蓮昨晚（16日）表示，將接受喜樂島聯盟及其他政黨的推薦，於今日（17日）向中央選舉委員會登記申請為獨立總統參選人。

民進黨發言人李晏榕表示，對於呂秀蓮參選總統，以及郭台銘的不參選聲明，民進黨予以尊重。她指出，對於所羅門與台灣斷交的事件仍感到沉痛，值此期間，再次呼籲台灣各界能團結對外。