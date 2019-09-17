【2020大選】新黨楊世光登記總統連署：一國兩制是台灣唯一選擇

2020台灣大選進入倒計時，一向支持兩岸統一的新黨總統參選人楊世光今天（17日）上午擔當副手的律師陳麗玲，前往登記為總統選舉被連署人。楊世光強調，一國兩制是台灣唯一選擇。

圖為楊世光。（楊世光Facebook）

楊世光說，台灣要發展，維持現狀，唯一的發展機會就是一國兩制。他拿出新台幣100萬保證金表示，100萬可以救急，卻不能救台灣的窮，他希望能救台灣的發展機會。

新黨新聞稿指出，楊世光參選主軸「一國兩制，唯一選擇」，現在不需要，未來很重要。楊世光主張，為了要永保台灣現狀，減少國防與安全成本，同時全心發展經濟和民生，必須在一個中國的前提下，就中華民國與中華人民共和國展開民族復興協商。推動兩岸在2020年開始啟動對話協商，是他參選的使命與職志。

曾斷言蔡英文將贏得選舉

楊世光上星期四（12日）曾斷言，明年選情已定，民進黨最終贏得勝利，指民進黨為了共同的利益、為了掌握權力，可以團結合作，而且他們在選舉時可以大談台灣價值、台灣主體性，高舉他們的旗幟，然而國民黨放棄兩岸關係，等於放棄存在的正當性，已經沒有核心價值，「所以選舉最終結果會是蔡英文贏，國民黨必敗」。

楊世光今年7月宣布參選總統，當時他提出的政見包括，第一要將蔡英文抓起來，第二將引進大陸人才，開放800萬新台幣（下同．約合201萬港元）的大陸投資移民，每年1萬人；第三，當選6個月後要求美國對台軍售打8折，若無法達成就立刻下台。

他當時還說：「蔡英文沒有下一代，沒有資格講下一代！」「我是統派，我是男人，誰是獨派，誰是女人」等，言論在台灣網絡引發爭議，被指人身攻擊、歧視女性。

（綜合報道）