【2020台灣大選】郭台銘棄選總統　台媒：柯文哲拒搭檔成最後稻草

鴻海創辦人郭台銘昨（16日）深夜發出聲明，確定不參與連署競選總統。台媒《聯合新聞網》撰文指，郭台銘8月下旬就因質疑勝選能力而動念不選，加上對政治的虛偽和撕裂感失望，以及柯文哲拒絕搭檔，才最終對外宣布決定。

郭台銘宣布不參與連署競選總統。（資料圖片）

《聯合新聞網》文章指出，國民黨初選期間，郭一直覺得黨內有人暗助韓國瑜、初選制度不公，讓郭萌生獨立參選之意。8月下旬郭陣營釋出自創調和式民調，強調郭台銘與總統蔡英文對決勝出，郭柯配與蔡、韓3組競爭民調亦領先韓。

然而，民調產生的科學性遭各界撻伐，讓郭發現調和式民調與原始民調落差，認勝選有難度，郭也首度向友人透露考慮不選。此後，郭台銘雖仍就持續徵詢各界參選意見，但競選動作卻轉趨低調。隨9月17日登記總統選舉被連署人期限逼近，國民黨內對郭攻擊動作反加大，讓郭終於醒悟「參與政治讓他的能量更難發揮」，繼續參選只會造成撕裂，不選方向漸明。

文章續指，昨日（16日）上午郭台銘幕僚還一度協助規劃，要在今午為郭辦記者會宣布參選，但郭並未應允。晚間郭先與家人表達確定不選後，近9時才正式跟辦公室成員宣布不選，隨後知會柯文哲、王金平，並正式宣布決定。

報道指，柯文哲拒絕搭檔成為郭台銘棄選的最後稻草。（聯合新聞網）

柯拒搭檔成棄選最後稻草

《聯合新聞網》亦引消息人士指出，使鴻海創始人郭台銘在最後關頭決定放棄參選2020的原因之一，是他一直沒辦法尋覓到合適的副手搭檔，原本希望台北市長柯文哲能搭配參選，但雙方昨晚會面談話後，柯文哲婉拒郭台銘的建議，成為郭台銘放棄參選的最後一根稻草。

文章稱，郭台銘最近找到的副手人選，不是浮上枱面的「見光死」，就是他人推薦的又太弱，因此才會思考，與其找「1+1小於1」的搭檔，不如找「1+1大於1」的柯文哲。

消息人士表示，由於今天（17日）就是截止登記的最後一天，依規定必須同時登記副手搭檔人選，郭台銘認為，如果柯文哲願意搭檔，就還有機會，所以昨天白天就致電柯文哲，邀請柯晚上面談，但經過深談，柯文哲婉拒參選，因此郭台銘才會做出不參與2020連署競選總統的決定。

親郭人士表示，他觀察郭台銘最近有來自國民黨很大的壓力，原本跟郭有不錯交情的朋友，現在都噤若寒蟬，感覺郭台銘有點孤獨，所以在登記的最後關頭，郭台銘才需要柯文哲搭檔提振士氣，但無奈柯文哲拒絕，最終無法成局。