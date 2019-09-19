台醫師參加非洲研討會　致函主辦方為台灣「正名」奏效

非洲紓緩治療協會（African Palliative Care Association, APCA）研討會本月17日到20日在非洲盧旺達舉行。據中央社報道，台灣駐非洲邦交國斯威士蘭（台稱「史瓦帝尼」）醫療團家庭醫學科醫師蔡蕙珊8月報名參加時發現，APCA報名網頁在國籍部份寫着「Taiwan - Province of China」（台灣，中國的一省）。 報道指，蔡蕙珊看到報名網頁後感到非常不滿，致函主辦方抗議，日前她出席研討會時發現，主辦方發給的識別證寫着「TAIWAN」（台灣），宣告她的抗議奏效。

非洲紓緩治療協會研討會本月17日至20日舉行。（官網截圖）

報道指，蔡蕙珊的抗議信指出，她認為大會報名網站資訊不正確，要求APCA承認台灣是獨立國家，而非中國的一省。信中又指，台灣對紓緩治療（台稱「緩和醫療」）已有重大貢獻，不可因跟中國的「不當連結」而被掩蓋。

信中寫道，過去20年，台灣紓緩治療有快速進展，「相較之下，中國在紓緩治療與病人權利保障方面發展程度不高。」她引述2015年經濟學人智庫發布的指數，台灣的死亡品質在全球排名第6，是亞洲之冠，而中國大陸排名是全球第71。

信中又指，台灣在紓緩治療方面的努力不容忽視，「台灣本身就是個國家，我們自行採取的行動與成功，與中國毫無關聯」。

據悉，紓緩治療是一種特殊的醫療護理，主力改善末期病人的生活質素，並減輕肉身痛苦煎熬與情緒困擾，讓人生的最後一段路過得安適、平靜、有尊嚴。

主辦方發給的識別證寫着「TAIWAN」（台灣）。（中央社）

蔡蕙珊日前出席研討會，拿到主辦方發的出席識別證僅寫着「Country: TAIWAN」（國家：台灣），而無其他文字，令她欣慰。

（中央社）