【2020台灣大選】新黨「助韓打蔡」　郁慕明：團結一致下架民進黨

2020台灣大選進入倒計時。新黨總統參選人楊世光，17日前往中選會登記，打出「支持一國兩制」主張，但引發部分同為藍營的韓國瑜支持者的疑慮。 新黨主席郁慕明18日表示，推出總統參選人是新黨的「陽謀」。目的一方面是爭取話語權，宣傳新黨的政見，對立委選情發揮「母雞帶小雞」效果，也會協助理念較接近的韓國瑜，避免被綠營圍剿。他並勸說韓粉不必擔心，「我們是去打蔡英文的」，希望大家「團結一致將民進黨政府下架」。

郁慕明表示，先前「韓郭之爭」期間，他不對別人的家務事表示意見，如今國民黨的人選塵埃落定，可以公開自己的「陽謀」。郁慕明強調，新黨對於參選「過程」非常在意，所以早在7月1日就推出楊世光，除了表示給年輕人機會，同時也可以提高媒體報導聲量，將新黨的主張讓選民知道，對立委選情發揮拉抬效果。

郁慕明指出，新黨這次選舉就是要代表統的聲音，贏得贊成兩岸和平統一的選民的支持。楊世光在參選過程中可以代表新黨說該說的話、發表該制定的政策。

新黨總統參選人楊世光17日與擔當副手的律師陳麗玲，前往登記為總統選舉被連署人。（資料圖片）

楊世光則說，對泛藍陣營來說，2020大選的最大目標，當然還是下架民進黨，韓國瑜也毫無疑問還是藍營的主帥；但如今除了蔡英文之外，呂秀蓮也宣布參選，在政策辯論或是輿論戰上，韓國瑜就處於一打二的劣勢，甚至時代力量也可能推出人選。如果新黨也參戰，就能發揮助戰的效果，避免韓被綠營圍剿。

楊世光並提到，對於兩岸政策方面，新黨與國民黨當然還是有差異，但是在希望兩岸和平、經濟發展等政策大方向上，彼此還是比較接近，當然應該團結一致完成目標。

至於新黨提出接受「一國兩制」，郁慕明則強調，新黨主張的一國兩制絕非如同香港，成為中華人民共和國的特別行政區，而是兩岸要重新談判，成立一個新的「中國」。他表示，台灣不可能脫離中國而獨立，這是客觀現實，因此應在「一中」前提下討論如何「兩制」，爭取最佳的統一條件。

據悉，新黨當日還拋出新政見，主張遷都台中，並且重新以生活圈觀念劃定行政區，打造台灣西部五大都會圈。郁慕明表示，將持續發表政策主張，爭取更多選民在立委選舉的政黨票支持。

（聯合新聞網）