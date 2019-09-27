【9.29台港遊行】台警政署：將增派警力支援　若有暴力行為必嚴辦

台港公民團體在台北、台南和高雄等地發起9月29日「台港大遊行」活動，目前包括民進黨、時代力量、台聯等10個政黨參與連署支持；國民黨、親民黨與無黨籍團結聯盟則沒有回應聯署的邀請。 台灣警政署今天（27日）表示，針對本週末的遊行，將增派警力支援相關縣市警察局，防止意見不同的民眾發生衝突，若有暴力行為，一定依法嚴辦。

台灣此前在6月也有舉行集會，聲援香港的反修例遊行。（中央社）

綜合台媒報道，台灣公民陣線、香港邊城青年、台灣學生聯合會與台灣青年民主協會共同發起台港大遊行，預計29日下午3時於立法院旁出發，行經西門町一帶再返回集合點，號召「全民站出來撐香港」，一同響應「五大訴求，缺一不可」、「拒絕一中和平協議」、「港台同學，齊上齊落」與「庇護機制，刻不容緩」的遊行四大主張。

據悉，遊行活動已有超過100個團體聯署聲援，聲援名單包括民進黨、時代力量、台聯、綠黨、社民黨、台灣基進、自由台灣黨等。其中民進黨鼓勵黨公職參與，黨主席卓榮泰也會帶隊參加。

台灣公民陣線執行委員賴中強今日透露，有3個政黨並沒有連署，包括國民黨、親民黨與無黨籍團結聯盟，「發起單位也傳真給他們，同時寄出掛號信邀請，但都沒有回應。」

行政院發言人Kolas Yotaka昨日（26日）被問到政院立場時表示，政院始終支持香港人民爭取自由及民主的運動，雖然台灣政府未介入過香港的運動，但眼見發生在香港的一切感同身受，樂見民間表達多元意見。

台灣警政署表示，9.29當日將增派警力支援相關縣市警察局，防止意見不同的民眾發生衝突，若有暴力行為，一定依法嚴辦。（資料圖片/聯合新聞網）

台灣警政署則表示，合法集會遊行是人民基本權利，任何暴力行為是民主社會不容許，全民唾棄，將增派警力支援相關縣市警察局。警政署又指出，絕對有信心做好遊行活動的安全維護及交通疏導工作，且不容許有使用暴力妨害不同意見民眾的行為發生，若有暴力行為，一定依法嚴辦，貫徹公權力，維護社會秩序。

警政署並呼籲，民眾及相關團體應遵守法律，以和平、理性方式表達意見與訴求。此外，台北市警方也掌握相關情資，遊行當天可能會有中華統一促進黨等統派團體到場，警方將派員區隔雙方，防範衝突。

（中央社、自由時報）