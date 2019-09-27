【9.29台港遊行】台女生辦多場集會支持港人：台灣人一直都在

「台灣人沒有放棄過香港，台灣人一直都和香港人在一起。」國立臺灣大學（臺大）學生會前會長吳奕柔說，希望把那顆想幫助香港的種籽，散播到全球不同的地方。 6月初，《逃犯條例》修訂事件掀起連場示威，多個城市的人民聲援香港示威者。台灣政界、學界以及公民團體在六月九日開始關注修例一事，辦了第一場集會。三個月多以來，台灣有反修例的集會，多間大學也建起了自己的連儂牆。 周日（9月29日），多個台灣團體將合辦一場以「撐港反極權」為旗號的「台港大遊行」，號召民眾上街「挺港」。臺大學生吳奕柔是這次行動搞手之一，她從2月開始接觸反修例運動，到6月多次在台灣協辦反修例記者會及集會。這幾個月來，她非常熱心推動在台反修例運動，又促成周日的遊行，希望藉此讓台灣人看到香港這個「前車」，「三十年前簽訂中英聯合聲明之後，一直到現在才發生。我們到底要三十年後的台灣過甚麼樣的生活，是我們現在決定。」 攝影：廖俊升

2月起認識修例草案 多次籌組台灣反修例活動

吳奕柔是一位土生土長的台灣人，但她比起很多香港人更早關注《逃犯條例》修訂案。早於今年2至3月，香港政府剛提出修訂案時，香港眾志秘書長黃之鋒曾就此事投稿台灣媒體，令修例事件在網絡上流傳。她因修讀法律系，主動接觸這條草案，「它是跟台灣一件刑事案件（陳同佳案）有關，那時候就開始關注逃犯條例的修訂。」當時她認為，這條條例嚴重影響台灣，「台灣人到香港過境轉機，或者是入境香港，都可以根據這條逃犯條例，被移送往中國。」

6月9日，香港一百萬人遊行，同一天香港在台學生發起了集會，支持香港反修例示威，吳奕柔也有參與其中。那時候吳奕柔不僅是臺大學生會會長，也是非政府組織「臺灣青年民主協會」的理事，於是她成了一道橋樑，連結起台灣各大學學生會和非政府組織「挺港」，「透過一波一波行動，台灣的香港同學跟台灣同學一起發起。短短五天，全台灣有將近二十幾間的大學校內都有發起短講集會。」

吳奕柔說，他跟一些學生在年初組織成「青年抵制假新聞陣線」，他們收集了六月時，反修例運動兩百萬人上街，台灣媒體報道情況，結果發現中時跟中天沒有報道，獲得很多轉發。「這件事鬧的這麼大，中天好像是平行時空，都沒有報道。」

兩度訪港 難忘香港人的堅持

吳奕柔曾兩度訪港，今月也曾到訪一次，「對⋯⋯我有入境⋯⋯」她苦笑說。9月15日民陣發起遊行，雖然遭警方反對，仍有數以萬計市民上街，當時吳奕柔也身處現場。那天她一步出港鐵中環站，便遇上了遊行隊伍，她穿越了人潮。「過去只是從電視台上看到香港的遊行，那是第一看到香港人就在我面前，說Five Demands Not One Less，全部一起在喊口號。」她第一次感受香港遊行的氣氛，也是第一次感受到香港人的團結。

台灣人眼中的香港

她直言小時候覺得香港是個非常商業的城市，從沒想到即使香港經濟可能會受影響，人民就算工作不保，都要走上街頭。示威者的堅持，也打動了她。「看見到是，香港人還沒有放棄，香港人從六月到七月，到八月，現在都快九月底了，快四個月了！還是很多人很多人願意上街頭。」

吳奕柔的家在發展較落後的台南，在她眼中的香港，可以總結為速度快、擁擠和樓高。她認為，對喜歡自由環境的人來說，香港有一種壓逼感。不過，她覺得香港人正正在這個有限空間之中，展現了獨特的一面，尤其是年青人爭取他們「想像中的香港」時。「因為壓逼，而在壓逼中生存，而且很努力在拙壯長大的一個城市。」她說。

今年七月吳奕柔卸任臺大學生會職務，但仍相當積極擔當溝通角色，連繫起各學生會以及NGO。

周日港台大遊行

香港示威持續，在9月29日周日，二十多個團體將在台北立法院外，發動一場以「撐港反極權」為號的台港大遊行，支持香港示威者。這一次遊行的合作人數超過三百人，吳奕柔也有從中協助。她說，這場遊行訂於9月29日，是作為9月28日香港示威活動的後續，「如果香港9月28號被發反對通知書，那9月29號你會不會願意來台灣，參加一場被政府承認的合法遊行呢？台灣會給你空間。」

太陽花學運的時候，她還是高中生，就被這場社會運動啟蒙。而她認為，香港的抗爭更高層次，無大台和游擊的示威，可以讓台灣社運借鏡。

香港之事 與台灣人何干？

有人認為，台灣絕無義務幫助香港，但吳奕柔斬釘切鐵的否定這種說法，因為她在香港的狀況之中，看見了台灣的未來。她解釋，修例事件上，具體呈現了中國正在擴張對周邊地方的影響力。「這樣的方式她不只是要擴張到香港身上，台灣可能會成為下一個目標。」

吳奕柔說，中國提出的「一中和平協議」，背後包裝的就是一國兩制。她認為修例事件上，中國正是打算破壞香港的一國兩制，漠視司法制度。她希望透過反修例運動，讓台灣人民看到香港這個「前車」，並在明年年初的台灣總統大選中，審慎看待各候選人對於「和平協議」的態度。「三十年前簽訂中英聯合聲明之後，一直到現在才發生。我們到底要三十年後的台灣過甚麼樣的生活，是我們現在決定。」吳奕柔說。

台港大遊行在周日台灣立法院外舉行，吳奕柔肴望支持香港人，也冀推動台灣政權修訂庇護機制，達至一個發達國家對人權保護的責任。她又指，這場反修例運動，能給台灣人民一個啟示，慎重考慮明年初台灣大選的投票意向。

香港抗爭非太陽花2.0

2014年，台灣爆發太陽花學運，這場運動讓她開始了解台灣政治。同樣地，有很多示威者對於台灣社運有一種嚮往，特別是太陽花運動中，人民佔領立法院的行動。7月1日，香港示威者衝擊立法會，有人說這是「香港太陽花運動2.0」。不過，吳奕柔認為這說法是把太陽花學運「捧太高」，「我們對抗的是國民黨，但香港是對抗一個大中國，我不會把香港人衝入立法會說成太陽花2.0，是因為你們衝入立法會那個精神，永遠大過佔領立法院那個狀況。」她說，單純從示威後果而言，台灣衝入立法院的人最後都被判無罪，但她認為這種事情不會發生在香港，「十年以上都是客氣的判刑。」

即使政府已撤回法案，香港不少市民仍走上街，吳奕柔雖然身為台灣人，但同樣「不收貨」，繼續挺港。「如果林鄭月娥承認逃犯條例應該要被撤回的話，應該整個『反送中』運動中受到拘禁，或是受到警察攻擊的民眾，是不是要成立獨立調整委員會，為他們平反？」她說。

6月14日臺大學生辨了一場校園集會支持香港示威，當時有過千位同學聚集在臺大的傅鐘，一同作出聲援。後來台灣的反修例活動愈來愈多，甚至有20多間學校設置了連儂牆，吳奕柔形容這是內遍地開花的情況。

台灣與威權統治的抗爭

記者跟吳奕柔相約於臺大，走過「陳文成事件紀廣場」。她說起這廣場的命名，是為了紀念在80年代一位台灣民主倡議者，被發現伏屍臺大一事，她雖然年紀輕輕，可是她對於台灣的民主運動歷史相當熟悉，「那時跟現在中國威權的情況有點像。」

吳奕柔說，台灣本土跟中國威權之間的抗衡一直沒有停止。她表示，到目前為止，他們仍不能打著「台灣」名號，在部分國際場合中亮相，例如是需以「中華台北」身份參加奧運、不能加入世界衛生組織會議等。她又舉例說，本月所羅門跟台灣斷交一事，反映中國以經濟援助方式，影響別國跟台灣去斷交，是要暗示當台灣人選出了一個遠離中國的政黨，中國就可以用這樣的方式幫台灣斷交。「年青人會很直接意識到這是中國政府的打壓，因為中國政府在跟我們示威。可是國民黨或一些較親中的政黨，他們會說是民進黨政府執政不力，對我來說是個扭曲的解釋。」她直言這種打壓見慣不怪，笑言從自己出生到現在，台灣都一直「被斷交」，沒有什麼特別。

「資訊戰」面對網軍、內容農場

這種對峙的狀況，更無形中在生活中的資訊中出現。5月到6月的時候，「資訊戰」一詞在台灣本土引起討論。「台灣現在就在戰爭狀態。我們正在被入侵。只是以前是槍炮彈藥，現在是媒體，是網絡資訊，是網軍、內容農場。」她說，部分電視台長期報道特定政治人物的新聞，而年長的台灣人無法意識到這種轉變，甚至在Line上還是不斷傳閱假消息。「那個戰爭形態已經不是他們小時候，爸爸媽媽帶他們去防空洞那一種戰爭，是透過一種你感覺不到，在你的生活中，你呼吸著它。」吳奕柔坦言，這種情況猶如溫水煮蛙，人民難以防範。

吳奕柔告訴香港人，台灣人一直都會在，她希望香港人堅持下去。

6月16日，他們發動了首個萬人台灣反修例集會上。「那個時候有一個香港同學，他拿著一個牌子，上面寫『我是在台灣的香港人，我們謝謝台灣人站出來支持我們』。」當時吳奕柔跟在場許多人一樣感動流淚。那位同學戴著帽子和口罩，臉上只能朦朧看到一雙哭腫的眼睛。她們倆用力點頭示意，對吳奕柔來說，這種互相的支持雖然無聲，但力量很大。

「常跟香港人說，香港的議題現在是國際的議題，很多國家都會聲援你們。但有一個國家，你必須把他看得不一樣，是台灣。」吳奕柔解釋，其他國家可能是純粹聲援香港，但台灣人會更積極，力量會更大，因為幫香港的同時，是在幫台灣。她說，這是基於一種焦慮感，以及和香港人命運連在一起的集體意識。

9月29日的台港大遊行，由台灣率先發動，後來香港學生在網絡把資訊傳遞，如今已有逾50個城市在同一天集會，活動都是以「反極權」為號。吳奕柔希望，那一顆幫助香港的種籽，能夠散播到全球不同的地方。

「台灣人沒有放棄過香港，台灣人一直都和香港人在一起。」她說。