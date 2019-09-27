【2020大選．觀察】台灣政壇的論文之亂

就在台灣總統府9月23日在「千呼萬喚」下，公布蔡英文36年前的論文原稿，並授權國家圖書館開放大眾閲覽後，台灣時間9月27日上午10時起，台灣民眾終於可以在「台灣博碩士論文知識加值系統」查閲其全文。不過該系統自開放檢索後，因查閲人數眾多，系統設有流量管制，若想看蔡英文論文原稿重現的「讀者」，還得靜心等候。 也就在蔡英文的「論文門」被「政治問世」的這幾天，高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜的論文，也緊接受到台灣輿論關注。台灣教授協會在蔡英文「論文上線」的前一天（9月27日），召開了一場「韓國瑜市長碩士論文說明會」，便好好研讀了韓國瑜的論文一番，「意在沛公」地向外界揶揄昔日學生時期的韓國瑜，堪稱一名「反共青年」。 撰稿：陳鄭為

有別於2000年台灣總統大選，選舉期間爭辯「興票案」的金源流向，在「說不清楚、講不明白」的情況下，終究讓當時高人氣、脱離國民黨獨立參選的宋楚瑜鎩羽而歸；也有別於2012年馬英九對陣蔡英文的那場大選，選前雙方激辯著台灣該如何與中國大陸「做生意」，甚至還行禮如儀地進行了一場「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）大辯論。觀察2019年台灣大選迄今的節奏，卻看不到任何具重點式的雙方攻防，也不見政策聚焦與辯論，攤在台灣輿論面前的大選新聞，卻是「吵吵論文」的內容、甚至格式體例，而且還是一本上個世紀的論文。

這次總統大選針對蔡英文的質疑圍繞著論文展開。（FB@蔡英文）

當「吵吵總統的論文」可以成為選舉新聞的焦點，2019年的台灣總統大選這回也未免「太文青」。

其實，蔡英文的學位真假，以及「論文門」的是是非非，早在上一屆大選時就有被提及，唯當年煙硝不起。直到今年5月，台灣大學法律系教授賀德芬始稱，在蔡英文母校倫敦政經學院（LSE）查不到蔡英文的論文，後續再有美籍華裔的曹長青，和台灣政論節目主持人等接續質疑其博士論文造假、畢業證書有真偽問題，蔡英文的「論文門」才開始受到台媒的普遍報道，最終逼得台灣總統府方出面回應。

然而，有趣的是，對蔡英文發起「論文攻擊」的，並不只來自於國民黨，其中兩大主力是「深綠」色彩顯著的媒體人彭文正和學者賀德芬，因此，儘管質疑其學位真偽、論文瑕疵的說法方方面面，但在「擁英」派耳裡聽來，咸信這只不過是「深綠」極度不滿蔡英文，希望藉由蔡英文的誠信問題，影響民進黨在2020年的大選選情，多以「深綠」以及個人對蔡英文宣洩不滿視之。

蔡英文的「論文門」也無辜地燒到了韓國瑜，其論文也遭「池魚之殃」，政治大學東亞所畢業的他，碩士論文題為《從中共「對台統戰」策略看兩航談判》，指出中共對台統戰策略是有一套完整的政略與戰術計畫，並指一國兩制「違憲」。有道是韓國瑜這本1988年的論文，所撰內容實際上也是相應當時候黨國時期的政治正確，後人以過往的不得不然，再以目前的標準去審視其內容圖一份揶揄，那恐怕當年會有更多論文與文章，「被政治不正確」。

國民黨及深綠不斷提出對蔡英文論文的質疑，「論文門」陷入信者恆信，不信者恆不信的狀態。（國民黨立院黨團）

事實上，不論放諸蔡英文還是韓國瑜，其曾經撰寫過什麼、說過什麼，甚至參與過什麼活動，當然都可以被一再檢驗，但當兩人已經「貴為」台灣兩主要政黨的總統候選人，台灣大選迄今的新聞目光，竟是回頭翻找二、三十年前的論文？小到從頁數開始，細到字裡行間的格式體例是否對齊？這還不堪稱一場「總統級的論文之亂」？

至於蔡、韓兩人的論文本，是否會對兩人的選情構成影響？在藍綠對壘的盤勢下，「論文門」一則不涉及個人腐敗，二則無關乎統獨等意識形態問題，在信者恆信，不信者恆不信的情況下，「論文門」實難以對蔡英文與韓國瑜的選情造成實質拉抬或詆毀的效果。唯一有的警示，或許是告訴有意要從政的後人，寫好自己的論文，以防「全民論文再口試」，畢竟誰又能料想到論文竟還有「來日可追」的一天？