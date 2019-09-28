【逃犯條例】傳港海關加強搜查台旅客　陸委會：應強化禁攜物公告

近日有傳媒報道，數名台灣旅客遭香港海關搜到與反修例活動相關的示威裝備，未來恐將被限制入境。 在台灣，陸委會今日（28日）表示，已責成駐處了解，並呼籲港府強化公告禁止攜帶的物品內容，以利往來旅客有所依循。

有消息稱，香港機場海關上月起加強檢查來港客機旅客的行李，特別要全面檢查所有台灣旅客，並在數名台灣人身上分別搜獲一批面罩、濾罐、眼罩、胡椒噴霧、光復香港貼紙等物資，已提交警方及入境處跟進，涉事者未來有可能被列入境管制名單。

消息提到，部分型號的頭盔及面罩等已被香港海關列作「戰略物資」，會以X光機檢查所有台灣來港旅客的行李，發現有疑似「戰略物資」，就會在領取行李時截查相關人士。

在反修例遊行示威期間，不少示威者都戴上口罩和頭盔。資料圖片）

另據台媒《中央社》報道，陸委會今日透過書面回應表示，已責成香港辦事處協助了解，香港法令或海關所稱的「戰略物資」是否已有公布具體物資內容，以及是否屬於常態性禁止攜帶物品，也籲請港府可強化公告禁止攜帶的物品內容，以利往來旅客有所依循。

陸委會指出，台灣政府於旅遊旺季前均定期發出提醒，避免攜帶相關管制物品，如瓦斯噴霧器（包括胡椒噴霧脣膏）、電擊棒、伸縮警棍等，以免遭受無謂之困擾而耽誤行程。

陸委會提醒，如在香港或澳門遭遇急難事件時，可隨時撥打陸委會香港、澳門辦事處（台北經濟文化辦事處）24小時緊急聯絡電話：852-6143-9012（香港）；853-6687-2557（澳門），協助處理。

（綜合報道）